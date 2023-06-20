День рождения радистки Маши. Как алтайский ветеран ВОВ отметила 100-летний юбилей

16 июня стало большим праздником не только для семьи Марии Денежкиной, но и для всего края

20 июня 2023, 19:04, ИА Амител

































































































































100-летний юбилей Марии Денежкиной / Фото: Алина Богомолова

Мария Денежкина родилась в 1923 году в селе в Пензенской области в семье рабочих. Примерно спустя 14 лет семья перебралась в Чимкент (ныне Шымкент). Юная девушка всегда мечтала стать медиком и потому поступила в медицинский техникум, чтобы стать фельдшером. Проучилась она только один курс, а потом ее мечты безжалостно уничтожила война. В 1941 году Марию забрали на радиокурсы в Ташкент. Без связи на войне было никак, поэтому девушка усердно училась, чтобы помочь стране.

"Радисткой проработала с начала освобождения города Киева и до конца войны. Всю войну прошла, всякое было: и хорошее и плохое. Бомбежки, обстрелы, расстрелы. Победу встретила под Прагой", – вспоминает Мария Максимовна.

На удивление девушек, после курсов их отправили домой. Но уже в мае 1942 года Марии пришла повестка, и она отправилась учиться в московскую радиотелеграфную школу, а уже после ее распределили в пятый отдельный полк связи при первой гвардейской армии Юго-Восточного фронта. В радиороте из ста человек было всего 12 девушек.

Фото: Алина Богомолова

Радиостанции устанавливали на автомобили, которые следовали за наступающими частями и создавали секретную закодированную связь штаба с частями армии. Открытый текст радисты решили не передавать, поэтому сначала пробовали шифровать буквами, но на такую дешифровку уходило много времени, а в условиях Великой Отечественной войны время было ценным ресурсом. Поэтому сразу решили перейти на цифры.

Аппаратура, благодаря которой происходила шифровка, работала от бензинового двигателя, он создавал громкий звук. Из-за этого девушки не могли работать дольше четырех часов.

Работа во время обстрелов

Под обстрелы Мария Денежкина попадала часто, особенно когда направлялись куда-то в путь на экипаже. Проезжая населенные пункты, экипаж останавливался там, где не было возможности увидеть радиостанцию, чтобы потом незаметно проехать мимо. Дежурство возле аппаратуры никогда не прерывалось.

"Ни разу такого не было, чтобы не бросали бомбу. Везде где-то бросали. Без этого никак", – рассказывает Мария Максимовна.

При передвижении радиостанций было важно держать расстояние друг от друга примерно один километр, чтобы не мешать качеству связи. Поэтому друг о друге никаких новостей не было и только приходилось гадать, живы ли те, с кем Мария училась на курсах.

Во время ночлегов экипаж останавливался в деревнях. Иногда из-под укрытий выходили местные жители и топили для девушек баню, помогали со стиркой. Однако кусочка мыла не хватало даже на помывку, поэтому варили щелок.

Фото из архива Марии Денежкиной

Встреча с фашистами

Одно из самых страшных событий, которое произошло на войне, Мария Максимовна вспоминает с содроганием сердца. В конце 1943 года команда радистов вместе с командиром и водителем ночью отправились догонять наступающие части. Спустя некоторые время они услышали шум и решили пойти в разведку, думали, что это пленные фашисты, потому что накануне освободили Киев. Но услышав немецкую речь, бросились кто куда. Оказалось, что это были не пленные, а вышедшие из окружения немцы. С собой у команды был один пистолет и граната на случай взрыва оборудования при взятии в плен. Командир отдал приказ всем бежать до ближайшей танковой части. Наутро все узнали, что экипаж, который ехал несколькими часами ранее, был захвачен немцами. Они расстреляли всех, кто был в машине.

"Как сейчас вижу их, молоденьких, лежащих на холодной земле в один ряд. А напротив – пойманные фашисты", – рассказывает Мария Максимовна.

Ответственная команда

Работа радистом – очень ответственная работа, поскольку нужно было понять каждое слово, чтобы уловить суть и ничего не пропустить. Необходимо было внимание, и каждый радист отдавался целиком и полностью, чтобы ни одно слово, ни в одной телеграмме не исказить.

"Что-нибудь пропустишь, что-нибудь натворишь", – с улыбкой сказала Мария Максимовна.

О командире роты радистка вспоминает с теплом:

"Наш командир роты был очень хороший и добросовестный. Если где-то нужно было наказать – накажет, но всегда перед этим еще добром поговорит. Но зачастую все относились ответственно и под наказания не попадали".

С боевыми товарищами / Фото из архива Марии Денежкиной

Самый главный страх

Больше всего юная радистка боялась попасть в плен. Немцы строго выполняли приказы и могли взорвать радиостанцию. К сожалению, самим радистам обороняться было нечем.

Однажды Мария вместе с сослуживцами попала в окружение в тот момент, когда они отправились на помощь полку, который остался без связи. Команда просидела в лесу две недели, проводя ночи в выкопанных землянках. Только на долю секунды во мраке ночи радисты включали эфир, чтобы передать остальным, что они живы.

К счастью, из окружения они выбрались сами. Что стало большим удивлением для секретной роты, так это то, что на допрос их так и не пригласили.

Крепкая военная любовь

С будущим мужем Мария познакомилась на своей радиостанции, он был там водителем. Политрук тщательно следил за тем, чтобы между радистами были только служебные отношения, но юные парни и девушки тайно приглядывались друг к другу. И Мария встретила там свою любовь – Алексея Хирного. Поженились они уже после войны.

С мужем Алексеем / Фото из архива Марии Денежкиной

"У нас на радиостанции вообще девять пар сошлось. Командир роты всем парам сделал хорошие свадьбы в Киеве", – поделилась счастливыми воспоминаниями Мария Максимовна.

Награды и долгожданная победа

"Победу встречали под Прагой. Враг долго не хотел отступать. Мы еще после войны почти месяц отбивали Прагу. У нас это был последний бой. После победы в Киев мы добирались своим ходом, а дома мы были где-то в августе", – вспоминает Мария Денежкина.

По словам ветерана, самая ценная для нее медаль – "За боевые заслуги", которую ей вручил ее командир прямо посреди войны. Также она получила медали "За отвагу" и "За победу над Германией", орден Отечественной войны II степени.

После войны девушка вернулась в Киев, откуда и начинался ее путь. Будущий на то время муж вернулся к ней только в 1946 году. Сначала Мария Максимовна работала на плодоовощном комбинате, но спустя время пошла на полугодовые бухгалтерские курсы и с 1950 года около двадцати пяти лет проработала в органах местного самоуправления на должностях статистика и экономиста.

Мечты, которые не смогла осуществить Мария до войны, она сумела осуществить благодаря своей дочери Любе. Вслед за ней она приехала в Барнаул. Дочь решила стать врачом. В этом же городе в 1978 году Марию проводили с должности бухгалтера политехнического института на пенсию. С тех пор Мария Максимовна полностью отдалась семье, растила сначала внуков, а теперь уже и правнуков.

Фото: Алина Богомолова

16 июня Марию Максимовну приехали поздравить не только родственники со всех краев мира, но и комитет ветеранов Ленинского района города Барнаула, и краевой комитет ветеранов Алтайского края. Мария получила письма с поздравлениями от правительства Алтайского края, городской думы в лице Вячеслава Франка и письмо с благодарностями за совершенный подвиг и поздравлением с юбилеем от президента России Владимира Владимировича Путина.