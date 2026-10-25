Инцидент произошел ночью

25 октября 2026, 12:25, ИА Амител

Горящая машина на обочине трассы / Фото: скриншот видео

В ночь на 25 октября на трассе в Алтайском крае произошло возгорание автомобиля. Об этом сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

Очевидец сообщил, что инцидент произошел на дороге в направлении Завьялова. Предполагается, что машина могла перелететь через объездной участок. На данный момент причины пожара и наличие пострадавших уточняются.

Судя по кадрам из видео, машина горела на обочине, людей рядом не было.