Машина загорелась на трассе в Алтайском крае
Инцидент произошел ночью
25 октября 2026, 12:25, ИА Амител
Горящая машина на обочине трассы / Фото: скриншот видео
В ночь на 25 октября на трассе в Алтайском крае произошло возгорание автомобиля. Об этом сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".
Очевидец сообщил, что инцидент произошел на дороге в направлении Завьялова. Предполагается, что машина могла перелететь через объездной участок. На данный момент причины пожара и наличие пострадавших уточняются.
Судя по кадрам из видео, машина горела на обочине, людей рядом не было.
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