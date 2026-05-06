Налоговая служба получила право без суда аннулировать безнадежные долги физлиц и компаний

06 мая 2026, 11:53, ИА Амител

Налоги / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

С 1 мая 2026 года Федеральная налоговая служба получила право самостоятельно, без обращения в суд, списывать безнадежные налоговые долги физических лиц, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин агентству "Прайм".

Теперь процесс списания будет автоматизированным: суммы до 500 рублей будут аннулироваться в случаях, когда по задолженности не было судебных разбирательств до 1 ноября предыдущего года, а долги до 10 000 рублей — при соблюдении специальных требований.

Под действие новой нормы подпадают федеральные, региональные и местные налоговые сборы, но только если долг официально признан безнадежным. Таким он считается в нескольких ситуациях: если у налогоплательщика нет имущества, пригодного для погашения задолженности, если должник скончался либо если речь идет о компании, которая была официально ликвидирована. Ранее эксперт рассказала, когда кешбэк облагается налогом.