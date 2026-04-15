Банки, начисляющие стандартный кешбэк, не передают данные о таких выплатах в ФНС

15 апреля 2026, 15:47, ИА Амител

Кешбэк по банковским картам не облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), если он начисляется в рамках стандартных программ лояльности банка, сообщила доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета "Синергия" Лидия Мазур в беседе с "Газетой.ru". Однако в некоторых случаях на кешбэк может быть начислен налог, если он связан с трудовыми отношениями.

«С точки зрения налогового законодательства кешбэк можно рассматривать как доход физического лица. Налоговый кодекс относит к доходам как денежные, так и натуральные поступления. Однако для программ лояльности банков предусмотрено исключение: такие бонусы и выплаты не облагаются налогом. Налог может возникнуть только в определенных ситуациях. Это касается случаев, когда кешбэк получен не в рамках публичной оферты, связан с трудовыми отношениями или фактически представляет собой оплату за услуги, работы или товары. Таким образом, для большинства владельцев обычных карт с бонусами нет причин для беспокойства», — пояснила Мазур.

Эксперт также отметила, что массовое распространение практики налогообложения кешбэка маловероятно, если он остается частью стандартной программы лояльности. По ее мнению, обсуждения налогообложения в основном касаются нетипичных или премиальных схем, а не обычных предложений для широкой аудитории.

Даже при возможных изменениях в законодательстве, интерес россиян к кешбэку, по мнению эксперта, вряд ли исчезнет. Для большинства клиентов даже уменьшенная выгода будет более привлекательной, чем полный отказ от этого бонуса.

Мазур подчеркнула, что для банков программы лояльности остаются важным инструментом конкуренции за клиентов. Поэтому на рынке, скорее всего, не произойдет значительных изменений, либо, наоборот, появятся новые программы лояльности.