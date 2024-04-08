Более 140 участков и почти 70 домов подтопило в Хабарском районе из-за разлива реки
Из-за угрозы размыва дороги проезд к селу Хабары закрыли
08 апреля 2024, 10:35, ИА Амител
68 домов и 142 приусадебных участка оказались подтопленными 8 апреля в Хабарском районе из-за разлива реки Бурлы. Накануне уровень воды там достиг 500 сантиметров при критической отметке 397 см. Об этом рассказала amic.ru ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.
"Свой пик река прошла в воскресенье. В скором времени ситуация должна улучшиться, так как Бурла уже вскрылась и постепенно уровень падает. Сегодня на 08:00 снижение на 3 см – 497 см", – рассказала Ольга Прахт.
Как уточнили amic.ru в администрации Хабарского района, еще в пятницу, 5 апреля, в райцентре развернули пункт временного размещения, куда в тот же день эвакуировали несколько человек, в том числе троих детей. На месте были организованы инженерные работы, отсыпка грунта и прочистка стоков.
На нескольких участках улиц вода пересекла проезжую часть. Из-за угрозы размыва дороги проезд к селу Хабары закрыли 7 апреля, информировало Министерство транспорта Алтайского края.
"Сейчас уровень воды в реке падает. Прогноз на сегодня, что он снизится на 15 сантиметров. На данный момент подтоплено более 60 домов в четырех населенных пунктах", – уточнили в администрации.
14:51:10 09-04-2024
Повторилась ситуация 1993 года, в 2015 было поменьше.