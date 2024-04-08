Из-за угрозы размыва дороги проезд к селу Хабары закрыли

08 апреля 2024, 10:35, ИА Амител

Паводок на Алтае 2024 / Фото: amic.ru

68 домов и 142 приусадебных участка оказались подтопленными 8 апреля в Хабарском районе из-за разлива реки Бурлы. Накануне уровень воды там достиг 500 сантиметров при критической отметке 397 см. Об этом рассказала amic.ru ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.

"Свой пик река прошла в воскресенье. В скором времени ситуация должна улучшиться, так как Бурла уже вскрылась и постепенно уровень падает. Сегодня на 08:00 снижение на 3 см – 497 см", – рассказала Ольга Прахт.

Как уточнили amic.ru в администрации Хабарского района, еще в пятницу, 5 апреля, в райцентре развернули пункт временного размещения, куда в тот же день эвакуировали несколько человек, в том числе троих детей. На месте были организованы инженерные работы, отсыпка грунта и прочистка стоков.

На нескольких участках улиц вода пересекла проезжую часть. Из-за угрозы размыва дороги проезд к селу Хабары закрыли 7 апреля, информировало Министерство транспорта Алтайского края.