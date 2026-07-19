Главу медцентра в Барнауле обвиняют в легализации 101 млн рублей из системы ОМС
Руководитель медцентра смешивал похищенные средства с доходами клиники
19 июля 2026, 12:35, ИА Амител
В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении директора одного из консультативно-диагностических центров Барнаула. По версии следствия, он легализовал более 101 млн рублей, ранее похищенных из системы обязательного медицинского страхования. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.
Следствие полагает, что обвиняемый разработал схему, позволившую придать законный вид денежным средствам, которые, по данным правоохранителей, были похищены из системы ОМС.
По версии следствия, в период с 2016 по 2026 год руководитель медцентра смешивал похищенные средства с доходами клиники, после чего через предпринимателя, не осведомленного о преступных намерениях, заключал притворные сделки. В их числе — договоры займа и фиктивные договоры аренды зданий в Барнауле.
Как отметили в СК, формальным собственником недвижимости являлся житель Барнаула, однако фактическим владельцем, по версии следствия, был обвиняемый. Общая сумма легализованных денежных средств превысила 101 млн рублей.
Оперативное сопровождение расследования осуществляли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.
Уголовное дело расследовалось по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере с использованием служебного положения").
В рамках расследования на имущество обвиняемого стоимостью более 148 млн рублей наложен арест.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В следственном управлении также напомнили, что ранее директор медицинского центра уже был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
12:41:43 19-07-2026
Был недавно похожий случай и сумма один в один считай. Семь лет условно оценили, если не ошибаюсь
14:01:59 19-07-2026
Гость (12:41:43 19-07-2026) Был недавно похожий случай и сумма один в один считай. Семь ...
То раньше был "Добрый доктор", но по годам здесь не сходится. Либо там в руководстве сидят полные идиоты, которые продолжили воровать и после первого уголовного дела
12:45:12 19-07-2026
Без фамилии ни о чем
13:05:00 19-07-2026
имущество обвиняемого стоимостью более 148 млн рублей - нажитое не посильным трудом.. на галеры его и точка.
13:08:20 19-07-2026
А чё не озвучили медцентр, тайна следствия?)
13:15:51 19-07-2026
Кто конкретно? Что за вуалирование?
13:42:32 19-07-2026
Гость (13:15:51 19-07-2026) Кто конкретно? Что за вуалирование?... Похоже, это касается всех медицинских центров в крае. Иначе зачем скрывать название и ФИО, чтобы людей оградить от преступников? Или раскрытие преступлений не для людей нашего края?
14:11:21 19-07-2026
Гость (13:15:51 19-07-2026) Кто конкретно? Что за вуалирование?... А вам легче станет если вы узнаете имя героя?
18:27:19 19-07-2026
Гость (14:11:21 19-07-2026) А вам легче станет если вы узнаете имя героя?... Значительно!!!
20:59:52 19-07-2026
Гость (14:11:21 19-07-2026) А вам легче станет если вы узнаете имя героя?...
Если в клинике занимаются мошенничеством с финансами, то где гарантия, что они нанимают хороших специалистов, вместо тех, кто подешевле
21:14:55 19-07-2026
Гость (14:11:21 19-07-2026) А вам легче станет если вы узнаете имя героя?... Родственник или сотрудник медцентра?
14:24:28 19-07-2026
Где главнюк исчез, там и воровал.
16:55:39 19-07-2026
Медцентр - территория здоровья?
06:21:00 20-07-2026
Гость (16:55:39 19-07-2026) Медцентр - территория здоровья? ... Медцентр - это центр меда.
18:33:03 19-07-2026
Зарплата маленькая - обстоятельства принудили к.
21:15:56 19-07-2026
Musik (18:33:03 19-07-2026) Зарплата маленькая - обстоятельства принудили к. ... И много вы видели бедных врачей? Медсестер не считаем.
19:34:19 20-07-2026
Гость (21:15:56 19-07-2026) И много вы видели бедных врачей? Медсестер не считаем.... да все подряд только и стонут
07:02:45 20-07-2026
А СК в упор не видит неосуществленные визиты в государственные поликлиники? Или это другое?