НОВОСТИОбщество

Главу медцентра в Барнауле обвиняют в легализации 101 млн рублей из системы ОМС

Руководитель медцентра смешивал похищенные средства с доходами клиники

19 июля 2026, 12:35, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении директора одного из консультативно-диагностических центров Барнаула. По версии следствия, он легализовал более 101 млн рублей, ранее похищенных из системы обязательного медицинского страхования. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Следствие полагает, что обвиняемый разработал схему, позволившую придать законный вид денежным средствам, которые, по данным правоохранителей, были похищены из системы ОМС.

По версии следствия, в период с 2016 по 2026 год руководитель медцентра смешивал похищенные средства с доходами клиники, после чего через предпринимателя, не осведомленного о преступных намерениях, заключал притворные сделки. В их числе — договоры займа и фиктивные договоры аренды зданий в Барнауле.

Как отметили в СК, формальным собственником недвижимости являлся житель Барнаула, однако фактическим владельцем, по версии следствия, был обвиняемый. Общая сумма легализованных денежных средств превысила 101 млн рублей.

Оперативное сопровождение расследования осуществляли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Уголовное дело расследовалось по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере с использованием служебного положения").

В рамках расследования на имущество обвиняемого стоимостью более 148 млн рублей наложен арест.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В следственном управлении также напомнили, что ранее директор медицинского центра уже был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд / Официальный канал прокуратуры Алтайского края в Max

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Комментарии 18

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Гость

12:41:43 19-07-2026

Был недавно похожий случай и сумма один в один считай. Семь лет условно оценили, если не ошибаюсь

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Гость

14:01:59 19-07-2026

Гость (12:41:43 19-07-2026) Был недавно похожий случай и сумма один в один считай. Семь ...
То раньше был "Добрый доктор", но по годам здесь не сходится. Либо там в руководстве сидят полные идиоты, которые продолжили воровать и после первого уголовного дела

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гость

12:45:12 19-07-2026

Без фамилии ни о чем

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dok_СФ

13:05:00 19-07-2026

имущество обвиняемого стоимостью более 148 млн рублей - нажитое не посильным трудом.. на галеры его и точка.

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Гость

13:08:20 19-07-2026

А чё не озвучили медцентр, тайна следствия?)

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Гость

13:15:51 19-07-2026

Кто конкретно? Что за вуалирование?

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Гость

13:42:32 19-07-2026

Гость (13:15:51 19-07-2026) Кто конкретно? Что за вуалирование?... Похоже, это касается всех медицинских центров в крае. Иначе зачем скрывать название и ФИО, чтобы людей оградить от преступников? Или раскрытие преступлений не для людей нашего края?

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Гость

14:11:21 19-07-2026

Гость (13:15:51 19-07-2026) Кто конкретно? Что за вуалирование?... А вам легче станет если вы узнаете имя героя?

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Гость

18:27:19 19-07-2026

Гость (14:11:21 19-07-2026) А вам легче станет если вы узнаете имя героя?... Значительно!!!

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Гость

20:59:52 19-07-2026

Гость (14:11:21 19-07-2026) А вам легче станет если вы узнаете имя героя?...
Если в клинике занимаются мошенничеством с финансами, то где гарантия, что они нанимают хороших специалистов, вместо тех, кто подешевле

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Гость

21:14:55 19-07-2026

Гость (14:11:21 19-07-2026) А вам легче станет если вы узнаете имя героя?... Родственник или сотрудник медцентра?

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гость

14:24:28 19-07-2026

Где главнюк исчез, там и воровал.

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Гость

16:55:39 19-07-2026

Медцентр - территория здоровья?

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Musik

06:21:00 20-07-2026

Гость (16:55:39 19-07-2026) Медцентр - территория здоровья? ... Медцентр - это центр меда.

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Musik

18:33:03 19-07-2026

Зарплата маленькая - обстоятельства принудили к.

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Гость

21:15:56 19-07-2026

Musik (18:33:03 19-07-2026) Зарплата маленькая - обстоятельства принудили к. ... И много вы видели бедных врачей? Медсестер не считаем.

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Мусик

19:34:19 20-07-2026

Гость (21:15:56 19-07-2026) И много вы видели бедных врачей? Медсестер не считаем.... да все подряд только и стонут

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Гость

07:02:45 20-07-2026

А СК в упор не видит неосуществленные визиты в государственные поликлиники? Или это другое?

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