Главу медцентра в Барнауле обвиняют в легализации 101 млн рублей из системы ОМС

Руководитель медцентра смешивал похищенные средства с доходами клиники

19 июля 2026, 12:35, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении директора одного из консультативно-диагностических центров Барнаула. По версии следствия, он легализовал более 101 млн рублей, ранее похищенных из системы обязательного медицинского страхования. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Следствие полагает, что обвиняемый разработал схему, позволившую придать законный вид денежным средствам, которые, по данным правоохранителей, были похищены из системы ОМС.

По версии следствия, в период с 2016 по 2026 год руководитель медцентра смешивал похищенные средства с доходами клиники, после чего через предпринимателя, не осведомленного о преступных намерениях, заключал притворные сделки. В их числе — договоры займа и фиктивные договоры аренды зданий в Барнауле.

Как отметили в СК, формальным собственником недвижимости являлся житель Барнаула, однако фактическим владельцем, по версии следствия, был обвиняемый. Общая сумма легализованных денежных средств превысила 101 млн рублей.

Оперативное сопровождение расследования осуществляли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Уголовное дело расследовалось по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере с использованием служебного положения").

В рамках расследования на имущество обвиняемого стоимостью более 148 млн рублей наложен арест.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В следственном управлении также напомнили, что ранее директор медицинского центра уже был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.