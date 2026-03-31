На Алтае банда экс-сотрудников МЧС получила тюремные сроки за хищение 600 млн рублей

Виктора Великодного приговорили к 11 годам колонии, наказали штрафом и лишили специального звания

31 марта 2026, 11:29, ИА Амител

Суд / Официальный канал прокуратуры Алтайского края в Max

Бийский городской суд Алтайского края вынес приговор бывшему начальнику специального управления МЧС города Бийска Виктору Великодному. Его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима за хищение свыше 600 миллионов рублей. Об этом рассказали в сообществе прокуратуры Алтайского края в мессенджере Max.

Помимо тюремного срока, суд назначил Великодному штраф в размере одного миллиона рублей в доход федерального бюджета. Также экс‑начальник лишен права в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с организационно‑распорядительными и административно‑хозяйственными функциями в госучреждениях. Кроме того, он утратил специальное звание "полковник внутренней службы" и государственную награду — орден Почета.

Следствие установило, что в период с 2013 по 2019 год Великодный вместе с подчиненными незаконно присваивал средства, оформленные как материальная помощь, — общая сумма хищений составила 600 миллионов рублей. Помимо этого, фигуранты дела незаконно получили более 2,8 миллиона рублей в виде поощрительных выплат за спортивные разряды, которых у них не было.

Еще один эпизод связан с фиктивным трудоустройством. Великодный оформил в учреждение своего знакомого, который без выполнения трудовых обязанностей получил зарплату и иные выплаты на сумму свыше 1,7 миллиона рублей.

Обвинительные приговоры также вынесли знакомому Великодного и шести его подчиненным. Им назначили наказания от двух до четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Один из подсудимых получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Подсудимые признаны виновными в зависимости от роли и степени участия по следующим статьям УК РФ: ч. 4 ст. 160 — присвоение и растрата вверенного имущества с использованием служебного положения, совершенные организованной группой в особо крупном размере, а также ч. 5 ст. 33, ч. 3 и 4 ст. 160 — пособничество в присвоении и (или) растрате.

Отметим, что Виктор Великодный занимал пост руководителя федерального государственного казенного учреждения "Специальное управление ФПС № 36 МЧС России" с 2006 по 2021 год.