Группа ВТБ сообщает о рекордной прибыли в 2023 году

Год стал для ВТБ рекордным по ряду параметров

21 февраля 2024, 10:50, ИА Амител

ВТБ / Иллюстрация пресс-службы банка

Группа ВТБ продемонстрировала высокую рентабельность бизнеса в прошлом году, заработав 432,2 млрд рублей. Это соответствует возврату на капитал 22,3%, сообщили в пресс-службе ВТБ.

"2023 год стал для ВТБ рекордным по ряду параметров, в том числе по размеру чистой прибыли, уровню рентабельности капитала, приросту активной клиентской базы и исторически низкому уровню проблемных кредитов. Все финансовые цели, которые мы ставили перед собой на прошлый год, были выполнены или перевыполнены. Высокий уровень прибыльности был достигнут на фоне сильного роста кредитного портфеля, стабильного качества портфелей и хорошей эффективности расходов, а также начала успешной интеграции группы "Открытие" в ВТБ", – заявил первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

Он добавил, что в прошлом году группа ВТБ приняла Стратегию развития на период 2024-2026. Это позволит существенно повысить уровень органической прибыльности бизнеса и будет способствовать долгосрочному росту акционерной стоимости.



Прибыль 2024 года прогнозируют на уровне 435 млрд рублей. ВТБ учел в новом бизнес-плане на следующий год сохранение ключевой ставки на уровне 16% в течение первых двух кварталов и снижение до 13% к концу 2024-го.



"Цель группы ВТБ по итогам 2024 года – не ухудшить рекордную прибыль 2023 года. Прибыль 2023 года – 432 млрд рублей, и наш бизнес-план, который образует таргет, – 435 млрд рублей чистой прибыли", – отметил топ-менеджер.

По итогам 2023 года активы группы ВТБ выросли на 20,5% и достигли 29,4 трлн рублей. Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 21,0 трлн рублей, увеличившись за 2023 год на 21,0%, с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 17,6%.

Кредиты физическим лицам увеличились на 24,6%, до 7,0 трлн рублей. Сегодня банк ВТБ выдает каждый пятый розничный кредит в России. Объем кредитов юридическим лицам вырос на 19,3%, до 14,0 трлн рублей.