Грузовик вылетел в кювет и опрокинулся на Алтае

Водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением

12 июня 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В Майминском районе Республики Алтай грузовик вылетел в кювет и упал на бок, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 10 июня около 09:35. Водитель ехал со стороны Манжерока в направлении села Соузга. По пути 53-летний житель Горно-Алтайска не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.

Шофера госпитализировали. Полицейские проводят административное расследование.