Как принять участие в голосовании за благоустройство общественных территорий в Барнауле
В голосовании участвуют 37 общественных территорий Барнаула и три дизайн-проекта парка «Юбилейный»
18 апреля 2022, 08:35, Вячеслав Кондаков
С 15 апреля в Барнауле стартовало онлайн-голосование по выбору общественных территорий города для благоустройства в 2023 году. Это зелёные зоны в разных уголках Барнаула, которые были предложены жителями краевой столицы и представителями районных администраций. Всего было отобрано 37 пространств. Помимо этого, горожане будут выбирать дизайн-проект второго этапа благоустройства парка «Юбилейный». Более подробнее о голосовании смотрите в нашей инфографике.
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