Как принять участие в голосовании за благоустройство общественных территорий в Барнауле

С 15 апреля в Барнауле стартовало онлайн-голосование по выбору общественных территорий города для благоустройства в 2023 году. Это зелёные зоны в разных уголках Барнаула, которые были предложены жителями краевой столицы и представителями районных администраций. Всего было отобрано 37 пространств. Помимо этого, горожане будут выбирать дизайн-проект второго этапа благоустройства парка «Юбилейный». Более подробнее о голосовании смотрите в нашей инфографике.



