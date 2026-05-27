Из Алтайского края в Китай отправили более 57 тысяч тонн кормов
Кроме того, с начала 2026 года объем экспорта животноводческой продукции из Алтайского края превысил 70 тысяч тонн
27 мая 2026, 08:17, ИА Амител
Сельское хозяйство. АПК. Уборка урожая. Сельхозтехника / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Под контролем Россельхознадзора из Алтайского края с начала года в Китай экспортировали свыше 57 тысяч тонн кормовой продукции. Это более чем на 21% превышает показатель аналогичного периода 2025 года — объем поставок вырос примерно на 10 тысяч тонн.
Как сообщили в региональном управлении ведомства, в Поднебесную отправили:
- 30 тысяч тонн рапсового жмыха;
- 17 тысяч тонн подсолнечного жмыха;
- 10 тысяч тонн подсолнечного шрота.
Кроме того, с начала 2026 года объем экспорта животноводческой продукции из Алтайского края превысил 70 тысяч тонн. Такие товары поставлялись в 17 стран мира.
09:23:51 27-05-2026
на верном пути стоим:скот в костер,корма китайцам.
10:57:16 27-05-2026
показалось 57 тысяч тонн комаров
16:51:20 27-05-2026
А для своих всё дорожает и горох и гречка