Из Алтайского края в Китай отправили более 57 тысяч тонн кормов

Кроме того, с начала 2026 года объем экспорта животноводческой продукции из Алтайского края превысил 70 тысяч тонн

27 мая 2026, 08:17, ИА Амител

Сельское хозяйство. АПК. Уборка урожая. Сельхозтехника / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Под контролем Россельхознадзора из Алтайского края с начала года в Китай экспортировали свыше 57 тысяч тонн кормовой продукции. Это более чем на 21% превышает показатель аналогичного периода 2025 года — объем поставок вырос примерно на 10 тысяч тонн.

Как сообщили в региональном управлении ведомства, в Поднебесную отправили:

30 тысяч тонн рапсового жмыха;

17 тысяч тонн подсолнечного жмыха;

10 тысяч тонн подсолнечного шрота.

Кроме того, с начала 2026 года объем экспорта животноводческой продукции из Алтайского края превысил 70 тысяч тонн. Такие товары поставлялись в 17 стран мира.