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Из Алтайского края в Китай отправили более 57 тысяч тонн кормов

Кроме того, с начала 2026 года объем экспорта животноводческой продукции из Алтайского края превысил 70 тысяч тонн

27 мая 2026, 08:17, ИА Амител

Сельское хозяйство. АПК. Уборка урожая. Сельхозтехника / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Сельское хозяйство. АПК. Уборка урожая. Сельхозтехника / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Под контролем Россельхознадзора из Алтайского края с начала года в Китай экспортировали свыше 57 тысяч тонн кормовой продукции. Это более чем на 21% превышает показатель аналогичного периода 2025 года — объем поставок вырос примерно на 10 тысяч тонн.

Как сообщили в региональном управлении ведомства, в Поднебесную отправили:

  • 30 тысяч тонн рапсового жмыха;
  • 17 тысяч тонн подсолнечного жмыха;
  • 10 тысяч тонн подсолнечного шрота.

Кроме того, с начала 2026 года объем экспорта животноводческой продукции из Алтайского края превысил 70 тысяч тонн. Такие товары поставлялись в 17 стран мира.

Экономика Алтайский край Экспорт
       

Комментарии 3

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Гость

09:23:51 27-05-2026

на верном пути стоим:скот в костер,корма китайцам.

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Гость

10:57:16 27-05-2026

показалось 57 тысяч тонн комаров

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Гость

16:51:20 27-05-2026

А для своих всё дорожает и горох и гречка

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