Эксперт рассказала, безопасно ли покупать корм для животных на маркетплейсах

Опасаться стоит покупки ветпрепаратов, отмечает Наталья Фоменко

02 мая 2026, 14:35, ИА Амител

Кошка и собака / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Большинство страхов насчет покупки корма для животных на маркетплейсах связано с мифами и недопониманием работы интернет-площадок, рассказала "Газете.ru" заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

«Конечно, на маркетплейсах встречаются недобросовестные продавцы, однако крупные платформы активно борются с ними — проверяют документы брендов и блокируют подозрительные аккаунты. Подделки чаще бывают у неизвестных и слишком дешевых продавцов», — пояснила она.

Как отметила эксперт, чтобы избежать риска, важно всегда проверять сроки и читать отзывы. «Почти все крупные маркетплейсы обеспечивают гарантию возврата и защищают платежи. Если товар не соответствует описанию или испорчен, покупатель может вернуть деньги или обменять продукт», — добавила Фоменко.

Кроме того, на маркетплейсах продаются те же бренды, что и в обычных магазинах — нужно смотреть в карточке товара на значок "оригинал" и кто продавец. Если это крупный зоомагазин, брать корм можно без опасений.

При этом, указала эксперт, лучше не брать для животного на маркетплейсе ветеринарные препараты, поскольку их часто подделывают.

Комментарии 2

Гость

12:04:33 03-05-2026

Значок "Оригинал" они дают за доплату и он ничего не гарантирует. Фас недавно по этому поводу делала наезд как раз

Психиатр

15:28:47 03-05-2026

Мои собаки всегда проверяют значок "оригинал". Но им проще пользоваться QR кодом.

