Минтруд напомнил, как россияне будут отдыхать в мае
В мае жители страны отработают сразу две короткие рабочие недели
20 апреля 2023, 16:30, ИА Амител
Фото: пресс-служба Минтруда РФ
В мае россиян ждут три дополнительных выходных дня, а также две короткие рабочие недели. Об этом напомнила пресс-служба Минтруда в Telegram-канале.
Так, в мае выходными днями будут 1, 8 и 9 мая. Благодаря этому месяц начнётся с длинных выходных – с 29 апреля по 1 мая. После этого – короткая рабочая неделя. Она продлится с 2 по 5 мая.
Следующие длинные выходные продлятся с 6 по 9 мая. После этого начнётся трёхдневная рабочая неделя – с 10 по 12 мая.
16:32:29 20-04-2023
как-как.. мало, хорошо что у меня есть куча отгулов - будет миниотпуск
17:50:49 20-04-2023
"Начнется с длинных выходных", какие же они длинные, всего лишь один день плюсом к обычным, итого 3. Это не длинные совсем.