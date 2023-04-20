Минтруд напомнил, как россияне будут отдыхать в мае

В мае жители страны отработают сразу две короткие рабочие недели

20 апреля 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба Минтруда РФ

В мае россиян ждут три дополнительных выходных дня, а также две короткие рабочие недели. Об этом напомнила пресс-служба Минтруда в Telegram-канале.

Так, в мае выходными днями будут 1, 8 и 9 мая. Благодаря этому месяц начнётся с длинных выходных – с 29 апреля по 1 мая. После этого – короткая рабочая неделя. Она продлится с 2 по 5 мая.

Следующие длинные выходные продлятся с 6 по 9 мая. После этого начнётся трёхдневная рабочая неделя – с 10 по 12 мая.