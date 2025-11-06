На Алтае сняли на видео медведя, который дремлющим взглядом следил за беспилотником
А в радиусе 100–200 метров от берлоги спокойно паслись маралы, косули и кабарга
06 ноября 2025, 11:00, ИА Амител
В Алтайском заповеднике сняли на видео бурого медведя, который в преддверии зимы засыпал в свежей берлоге.
Как рассказал ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин, берлога с земляной осыпью у входа, нависающими камнями и выстилкой. Судя по всему, медведь основательно подготовился к спячке.
«Хищник, за которым наблюдали с помощью беспилотного летательного аппарата, посматривал дремлющим взглядом, а затем перестал обращать внимание, что свидетельствует о скором погружении в сон», – отметили в заповеднике.
Интересно, что в радиусе 100–200 метров от берлоги спокойно паслись маралы, косули и кабарга.
Большое спасибо! Отличный видос и замечательно подобранное музыкальное сопровождение!
11:13:32 06-11-2025
Спасибо большое! Очень круто. Побольше бы таких добрых роликов!
11:45:13 06-11-2025
Мишку не трогайте-пущай отдыхает...
12:16:36 06-11-2025
"Люли, люли, засыпай, Крепко глазки закрывай" (с)
13:03:29 06-11-2025
Спокойной зимней ночи, мишка.