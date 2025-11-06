НОВОСТИОбщество

На Алтае сняли на видео медведя, который дремлющим взглядом следил за беспилотником

А в радиусе 100–200 метров от берлоги спокойно паслись маралы, косули и кабарга

06 ноября 2025, 11:00, ИА Амител

Медведь в берлоге / Фото: Алтайский заповедник
Медведь в берлоге / Фото: Алтайский заповедник

В Алтайском заповеднике сняли на видео бурого медведя, который в преддверии зимы засыпал в свежей берлоге.

Как рассказал ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин, берлога с земляной осыпью у входа, нависающими камнями и выстилкой. Судя по всему, медведь основательно подготовился к спячке.

«Хищник, за которым наблюдали с помощью беспилотного летательного аппарата, посматривал дремлющим взглядом, а затем перестал обращать внимание, что свидетельствует о скором погружении в сон», – отметили в заповеднике.

Интересно, что в радиусе 100–200 метров от берлоги спокойно паслись маралы, косули и кабарга.

Животные возле берлоги медведя / Фото: Алтайский заповедник / Роман и Татьяна Воробьевы

Ранее туристка из Самары сняла на видео медведей, пирующих брусникой на Алтае.

забавные истории заповедники дикие животные Республика Алтай

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

11:04:19 06-11-2025

Большое спасибо! Отличный видос и замечательно подобранное музыкальное сопровождение!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:13:32 06-11-2025

Спасибо большое! Очень круто. Побольше бы таких добрых роликов!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

11:45:13 06-11-2025

Мишку не трогайте-пущай отдыхает...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

12:16:36 06-11-2025

"Люли, люли, засыпай, Крепко глазки закрывай" (с)

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:03:29 06-11-2025

Спокойной зимней ночи, мишка.

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров