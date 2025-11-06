А в радиусе 100–200 метров от берлоги спокойно паслись маралы, косули и кабарга

06 ноября 2025, 11:00, ИА Амител

Медведь в берлоге / Фото: Алтайский заповедник

В Алтайском заповеднике сняли на видео бурого медведя, который в преддверии зимы засыпал в свежей берлоге.

Как рассказал ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин, берлога с земляной осыпью у входа, нависающими камнями и выстилкой. Судя по всему, медведь основательно подготовился к спячке.

«Хищник, за которым наблюдали с помощью беспилотного летательного аппарата, посматривал дремлющим взглядом, а затем перестал обращать внимание, что свидетельствует о скором погружении в сон», – отметили в заповеднике.

Интересно, что в радиусе 100–200 метров от берлоги спокойно паслись маралы, косули и кабарга.

Животные возле берлоги медведя / Фото: Алтайский заповедник / Роман и Татьяна Воробьевы

