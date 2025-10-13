"Они везде здесь". В России вирусится видео, на котором кормят толпу из двадцати медведей
Мужчины кормят медведей рыбными отходами
13 октября 2025, 10:50, ИА Амител
В интернете набрало популярность видео, на котором мужчины кормят медведей рыбными отходами. Кадры вызвали широкий отклик среди пользователей. Об этом сообщает Telegram-канал "Новая Шория".
В соцсетях спорят о месте съемки. Одни утверждают, что видео снято в Кемеровской области, однако, по предварительным данным, вероятнее всего, речь идет о Камчатке.
11:15:07 13-10-2025
А зачем нам столько медведей ? Скажет кто нибудь ? Иностранцев пугать ?
12:28:58 13-10-2025
Какие 12? На последних кадрах их 20 или больше
12:38:04 13-10-2025
Мне знакомые прислали это видео со словами что это в нашем ленточном бору ))
07:44:53 14-10-2025
Сергей (12:38:04 13-10-2025) Мне знакомые прислали это видео со словами что это в нашем л... ага, как по трассе Здоровье ехать, ближе к штабке