"Они везде здесь". В России вирусится видео, на котором кормят толпу из двадцати медведей

Мужчины кормят медведей рыбными отходами

13 октября 2025, 10:50, ИА Амител

В интернете набрало популярность видео, на котором мужчины кормят медведей рыбными отходами. Кадры вызвали широкий отклик среди пользователей. Об этом сообщает Telegram-канал "Новая Шория".

В соцсетях спорят о месте съемки. Одни утверждают, что видео снято в Кемеровской области, однако, по предварительным данным, вероятнее всего, речь идет о Камчатке.