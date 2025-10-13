НОВОСТИОбщество

"Они везде здесь". В России вирусится видео, на котором кормят толпу из двадцати медведей

Мужчины кормят медведей рыбными отходами

13 октября 2025, 10:50, ИА Амител

В интернете набрало популярность видео, на котором мужчины кормят медведей рыбными отходами. Кадры вызвали широкий отклик среди пользователей. Об этом сообщает Telegram-канал "Новая Шория".

В соцсетях спорят о месте съемки. Одни утверждают, что видео снято в Кемеровской области, однако, по предварительным данным, вероятнее всего, речь идет о Камчатке.

Около десятка медведей ужинают на берегу реки / Кадр из видео:

На Алтае сняли на видео медведей, ужинающих подранком на берегу реки

Когда хищники находятся так близко, это может быть опасно
НОВОСТИОбщество

Россия дикие животные

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

11:15:07 13-10-2025

А зачем нам столько медведей ? Скажет кто нибудь ? Иностранцев пугать ?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:28:58 13-10-2025

Какие 12? На последних кадрах их 20 или больше

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

12:38:04 13-10-2025

Мне знакомые прислали это видео со словами что это в нашем ленточном бору ))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

07:44:53 14-10-2025

Сергей (12:38:04 13-10-2025) Мне знакомые прислали это видео со словами что это в нашем л... ага, как по трассе Здоровье ехать, ближе к штабке

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров