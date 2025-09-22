Туристка из Самары сняла на видео медведей, пирующих брусникой на Алтае

Медведи поглощали ягоды вблизи туристического маршрута

22 сентября 2025, 09:45, ИА Амител

11 сентября 2025 года в Горном Алтае туристка из Самары сняла на видео медведей, которые кормились брусникой на озере Нижнее Шавлинское. Животные вышли к воде на левом берегу реки Шавлы в Кош-Агачском районе.

По словам очевидцев, звери чувствовали себя спокойно и активно ели ягоды, что типично для этого времени года, когда медведи накапливают силы перед зимней спячкой.

Видео стало еще одним подтверждением того, что в сентябре в прителецкой тайге и прилегающих районах Алтая можно встретить медведей вблизи туристических маршрутов. Специалисты напоминают, что в таких случаях необходимо сохранять дистанцию и избегать любых попыток приблизиться к животным.

Ранее сообщалось, что на берегу реки в Турочакском районе заметили необычную картину – сразу около десятка медведей устроили себе ужин.