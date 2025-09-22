Туристка из Самары сняла на видео медведей, пирующих брусникой на Алтае
Медведи поглощали ягоды вблизи туристического маршрута
22 сентября 2025, 09:45, ИА Амител
11 сентября 2025 года в Горном Алтае туристка из Самары сняла на видео медведей, которые кормились брусникой на озере Нижнее Шавлинское. Животные вышли к воде на левом берегу реки Шавлы в Кош-Агачском районе.
По словам очевидцев, звери чувствовали себя спокойно и активно ели ягоды, что типично для этого времени года, когда медведи накапливают силы перед зимней спячкой.
Видео стало еще одним подтверждением того, что в сентябре в прителецкой тайге и прилегающих районах Алтая можно встретить медведей вблизи туристических маршрутов. Специалисты напоминают, что в таких случаях необходимо сохранять дистанцию и избегать любых попыток приблизиться к животным.
Ранее сообщалось, что на берегу реки в Турочакском районе заметили необычную картину – сразу около десятка медведей устроили себе ужин.
11:40:02 22-09-2025
Этот район что, прилегающий к прителецкой тайге? Ерунду то не пишите
11:43:20 22-09-2025
Там где туристы и люди, медведей быть не должно. Медведь это опасный хищник.
13:30:54 22-09-2025
Гость (11:43:20 22-09-2025) Там где туристы и люди, медведей быть не должно. Медведь это... Медведь - это офигеть какой опасный хищник. Я удивляюсь, что риторика в СМИ относительно них какая-то мимимишная.
14:22:30 22-09-2025
Гость (13:30:54 22-09-2025) Медведь - это офигеть какой опасный хищник. Я удивляюсь, что...
ну так что удивляться? поколение ЕГЭ наросло, у них всё мимимишное, вся жизнь весела и приятна, сплошные развлекухи. до поры до времени...