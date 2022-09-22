Четыре района Алтайского края рискуют не получить паспорта готовности к отопительному сезону

Четыре района Алтайского края рискуют остаться без паспортов готовности к началу отопительного сезона. Об этом в ходе заседания правительства региона рассказал глава краевого Минстроя Иван Гилёв. По его словам, у муниципалитетов есть два месяца, чтобы устранить выявленные нарушения и пройти проверку. А вот города Алейск и Яровое паспорта готовности в любом случае не получат.

Четыре района под угрозой

В числе проблемных районов Гилёв назвал Тальменский, Каменский, Третьяковский и Хабарский. По словам министра, на теплообъектах на этих территориях выявлены серьёзные нарушения, но их вполне реально устранить. На это у районов еще есть два месяца.

Неудовлетворительную оценку по подготовке районов Минстрой дал на основе внеплановых проверок Ростехнадзора, которые проводились с начала лета. За это время инспекторы выявили 379 нарушений. 253 из них уже устранены, подчеркнул Гилёв.

Сейчас уже начались плановые проверки. Первым районом, который выполнил все требования и получил паспорт готовности, стал Мамонтовский.

Алейск и Яровое снова без паспортов

Кроме того, без паспортов точно останутся Яровое и Алейск.

В Яровом тяжёлая обстановка складывалась годами по вине прежнего собственника теплосетей и местных властей. В один момент инфраструктура износилась настолько, что оказалась неспособна обеспечить горожан теплом. Ситуация стала критической в конце 2019 года, когда власти Алтайского края были вынуждены ввести в городе режим ЧС. В конце 2021 года Яровое перевели на режим повышенной готовности, но краевое правительство по-прежнему вручную управляет ситуацией на ТЭЦ.

Власти разработали комплексную программу мер по модернизации теплообъектов. По словам министра промышленности региона Вячеслава Химочки, работы в Яровом идут по плану и местные жители точно получат тепло с 26 сентября. Но до устранения всех нарушений и получения паспорта готовности ещё далеко.

В Алейске тоже многолетняя проблема. Там на территории города расположены теплообъекты, принадлежащие Минобороны РФ. Именно на них и выявили нарушения. На их состояние местные власти повлиять никак не могут. По словам Гилёва, задача главы Алейска — подготовить весь муниципальный тепловой комплекс.

Гилёв напомнил, что в прошлом году из 99 муниципальных образований без паспортов готовности остались девять. Помимо Алейска и Ярового, это были Рубцовск, а также Заринский, Каменский, Павловский, Тальменский, Третьяковский и Хабарский районы. Готовность всего края составила 91%. Какая будет в этот раз, станет ясно, когда Ростехнадзор проведёт все плановые проверки муниципалитетов.