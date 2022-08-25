Девять новых школ: мэр Барнаула Франк рассказал о строительстве учреждений образования

В ближайшие несколько лет в Барнауле введут в эксплуатацию девять школ, количество мест в общеобразовательных организациях увеличится на 8,3 тыс. Об этом на городском педагогическом совете сообщил глава города Вячеслав Франк, передаёт пресс-центр мэрии.

Он уточнил, что сейчас в городе строят школу в микрорайоне Спутник на 550 учащихся. А также пристрой к зданию школы № 98 во Власихе на 400 человек. И там, и там работы должны завершить в следующем году.

В планах строительство сразу пяти школ в Индустриальном районе — в кварталах 2009, 2009а, 2010, 2011 и 2033. Власти уже получили положительное заключение по пристрою к зданию лицея № 121. Также до конца года будут разработаны проекты ещё по четырём школам в кварталах 2011/2, 2012, 2032 и 2036.

«За последнее время значительно изменились требования к внешнему облику и внутренней составляющей образовательных организаций. Понимая, что сегодня наши школы, детские сады и учреждения дополнительного образования нуждаются в модернизации, на проведение капитального и текущего ремонта помещений, входных групп, замену ограждения, оконных блоков, благоустройство территорий в летний период 2022 года выделено дополнительно порядка 92 млн рублей», — рассказал мэр.

Также сейчас завершается капремонт семи школ города в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования». На эти цели было выделено 426 млн рублей. На ремонт столовых, приобретение технологического оборудования — 25 млн рублей, на обеспечение учебниками — 8,5 млн рублей, подчеркнул Вячеслав Франк.

В целом в 2022 году бюджет образования составляет около 12 млрд рублей, это половина всех трат городской казны.

«В текущем году администрация изыскала возможность выделить дополнительно средства на увеличение премиального фонда конкурсов „Учитель года“ и „Воспитатель года“. Победителю и призёрам были выплачены премии в 100, 50 и 30 тыс. рублей. На поддержку молодых педагогов предусмотрена единовременная выплата из средств городского бюджета в 30 тыс. рублей», — сказал Франк и поздравил педагогов с началом нового учебного года.

Благодарность учителям выразила и председатель комитета по социальной политике Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева.

«Сделано очень много: модернизация по федеральному проекту семи школ города, открытие которых мы ждём с наступлением нового учебного года, также контролируется депутатским корпусом, общественными организациями нашего города, поэтому это наша совместная работа. Но ни одна современная техника не будет работать без учителя, воспитателя, психолога, социального педагога. Вы — душа своих образовательных организаций», — сказала она.

Напомним, 1 сентября в школы придут около 90 тысяч учеников, из них более 10 тысяч — это первоклассники.