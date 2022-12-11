«Мы сделали им предложение, от которого невозможно отказаться»: Бутина прокомментировала обмен Грайнер на Бута

Уроженка Алтайского края и депутат Госдумы от Кировской области Мария Бутина прокомментировала обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

«То, что Россия продавила обмен Бута, которого Америка принципиально не хотела отдавать долгие годы, именно сейчас означает, что аки в „Крёстном отце“ мы „сделали им предложение, от которого невозможно отказаться“. Это позиция силы, товарищи», — написала в своём Telegram-канале Бутина, которая ранее также отсидела в американской тюрьме.

Виктора Бута обменяли на Бриттни Грайнер, осуждённую за контрабанду наркотиков, 8 декабря. Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года в связи с обнаружением в её багаже вейпа с гашишным маслом. В августе её приговорили к девяти годам лишения свободы.

Виктора Бута же осудили в США ещё в 2012 году на 25 лет, под арестом он находился с 2008-го.