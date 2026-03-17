Показ "Сладкой жизни" Феллини и концерт "ВИА 70-х". Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие дни

17 марта 2026, 09:00, ИА Амител

Показ фильма Федерико Феллини "Сладкая жизнь", лекция с преподавателем итальянского языка и концерт, посвященный золотым годам советского искусства, — amic.ru публикует афишу самых ярких событий на эту неделю.

Проект "Театр в кино": "Принц и нищий", 12+

Постановка Театра Терезы Дуровой. XVI век, Лондон. Нищий мальчишка Том Кенти по случайности оказывается в королевском дворце и знакомится с принцем Эдвардом. Похожие как две капли воды, они меняются одеждой и образом жизни. Теперь королевской особе предстоит узнать о жизни бедных кварталов, а Тому — стать наследником целой империи.

17 марта, 19:00

"Киномир" в ТРЦ "Галактика"

500–800 рублей

Показ фильма "Сладкая жизнь" Федерико Феллини, 16+

Журналист Марчелло погружен в сладкую, развратную жизнь Вечного города. Его можно сравнить с Вергилием, проходящим все круги современного ада и наблюдающим "божественную комедию" Рима конца 50-х. Женщины как тени сменяют друг друга, не задевая его чувств. Даже явление американской кинодивы Сильвии, воплощение сексуальности и порока, не выводит его из состояния абсолютного безразличия ко всему и вся. Внезапное самоубийство его друга Штайнера, пришедшего к мысли о бессмысленности такой жизни, приводит Марчелло к катарсису.

18 марта, 09:30

Кинотеатр "Премьера"

300 рублей

Лекция "Два голоса Италии: Петрарка и Бокаччо", 16+

Встреча с Анной Тулиной — преподавателем итальянского языка и переводчиком. В ее проекте "Культурный код: Италия" разговор о созвучности Франческо Петрарки и Джованни Бокаччо, об их различиях.

18 марта, 18:00

Библиотека им. В.Я Шишкова

Вход свободный

Музыкальная программа "С днем рождения, дирижер!", 6+

Свое 50-летие отмечает дирижер симфонического оркестра Государственной филармонии Алтайского края Дмитрий Григорьевич Лузин. Поздравить юбиляра придут его друзья и коллеги. В программе И. Брамс. "Академическая фестивальная увертюра", Д. Шостакович. Симфония № 1, песни, романсы, музыка из кинофильмов в оркестровках Д. Лузина.

19 марта, 18:30

Государственная филармония Алтайского края

1000–1500 рублей

Кукольный спектакль "Остров сокровищ", 6+

В спектакле по книге Роберта Льюиса Стивенсона "Остров сокровищ" всеми любимая история о лихих пиратах будет раскрыта с новой стороны.

20 марта, 18.30

Театр кукол "Сказка"

400–550 рублей

Мастер-класс для начинающих писателей "Создаем персонажа", 12+

Мастер-класс Лидии Платнер — автора издательства "МИФ", журналиста, проектного менеджера рекомендательного книжного сервиса LiveLib. Лидия расскажет, как придумать персонажа с нуля, сделать его характер объемным и интересным. А еще разберемся, с чего начать сюжет — придумаем завязку конфликта, с которого все завертится. Каждый уйдет с готовой идеей для своего героя. И он будет у вас живой, настоящий — как в лучших книжках, которыми вы зачитываетесь и восхищаетесь. Мастер-класс будет полезен начинающим: даже таким, кто не написал пока ни строчки, а только собирается с духом.

21 марта, 15:00

Библиотека им. В.Я Шишкова

Вход свободный

Концерт "ВИА 70-х", 6+

Барнаульский духовой оркестр и вокальный ансамбль SibMen приглашают вас на музыкальный праздник, посвященный золотым годам советского искусства — эпохе ВИА 70-х годов, где прозвучат лучшие хиты культовых групп этих лет.

22 марта, 17:00

Концертный зал АГУ

450 рублей

"Посторонний" Франсуа Озона, Жоандер Сантос с программой "Вечер в Рио-де-Жанейро", концерт Барнаульского академического хора и Филиппа Киркорова — еще больше ярких событий в нашем чат-боте с афишей. Переходите по ссылке в чат-бот в Max и выбирайте дату.