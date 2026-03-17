"Не надо принуждать". Юрист оценил идею стимулирования пожилых людей работать дольше

Как заявил amic.ru эксперт, оставаться на рынке труда многим гражданам предпенсионного возраста здоровье не позволяет

17 марта 2026, 09:15, ИА Амител

Пенсионер на работе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Предложения об изменении механизмов досрочного выхода на пенсию не должны представлять собой скрытого принуждения продолжать работать для лиц пенсионного возраста, которые по состоянию здоровья зачастую просто не могут трудиться дальше, заявил amic.ru юрист, эксперт по пенсионному праву Александр Михалев.

Ранее о необходимости пересмотра механизмов досрочного выхода на пенсию и стимулирования пожилых сограждан работать дольше и получать больше заявил сенатор Игорь Мурог. Он отметил, что сам факт возобновления с 2025 года индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров и учет пропущенных повышений после прекращения работы вписываются в эту логику: государственная система постепенно все больше учитывает интересы тех, кто дольше остается на рынке труда. Он убежден, что в перспективе "сама логика системы, вероятно, будет и дальше стимулировать более поздний выход на пенсию, сохраняя ежегодные перерасчеты и индексацию выплат".Александр Михалев отметил, что заявления о необходимости стимулировать россиян дольше работать и позже выходить на пенсию сегодня звучат все чаще:

«Однако в этой дискуссии важно помнить о главном: для миллионов людей вопрос не в том, хотят ли они работать дольше, а в том, могут ли они это делать физически».

Собеседник указал, что, несмотря на официальные статистические данные о росте продолжительности жизни, реальная ситуация для многих людей предпенсионного возраста выглядит не слишком радужной:

«После 55–60 лет у значительной части граждан уже есть хронические заболевания, проблемы с сердцем, давлением, суставами. Особенно это касается тех, кто десятилетиями работал на физически тяжелых или стрессовых работах — в промышленности, на транспорте, в медицине, образовании, сфере обслуживания».

Александр Михалев рассказал, что к нему как специалисту по пенсионным вопросам ежедневно обращаются пенсионеры и люди предпенсионного возраста из разных регионов страны:

«Многие из них имеют стаж по 30–40 лет и более, но состояние здоровья уже не позволяет продолжать полноценную трудовую деятельность. Люди рассказывают, что работают буквально через силу — потому что боятся жить только на пенсию. При этом размер выплат для огромного числа пенсионеров остается крайне скромным».

Нередко пожилые люди оказываются перед тяжелым выбором: продолжать работать, несмотря на ухудшение здоровья, или жить на пенсию в 15–18 тысяч рублей. А этой суммы, продолжает собеседник, зачастую едва хватает на лекарства и оплату коммунальных услуг:

«О полноценной жизни, возможности помогать детям или внукам, путешествовать или просто чувствовать себя финансово спокойно в таких условиях говорить не приходится».

Именно поэтому любые инициативы, направленные на "стимулирование более позднего выхода на пенсию", должны рассматриваться крайне осторожно, предупреждает Михалев.