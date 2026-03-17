"Не надо принуждать". Юрист оценил идею стимулирования пожилых людей работать дольше
Как заявил amic.ru эксперт, оставаться на рынке труда многим гражданам предпенсионного возраста здоровье не позволяет
17 марта 2026, 09:15, ИА Амител
Предложения об изменении механизмов досрочного выхода на пенсию не должны представлять собой скрытого принуждения продолжать работать для лиц пенсионного возраста, которые по состоянию здоровья зачастую просто не могут трудиться дальше, заявил amic.ru юрист, эксперт по пенсионному праву Александр Михалев.
Ранее о необходимости пересмотра механизмов досрочного выхода на пенсию и стимулирования пожилых сограждан работать дольше и получать больше заявил сенатор Игорь Мурог. Он отметил, что сам факт возобновления с 2025 года индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров и учет пропущенных повышений после прекращения работы вписываются в эту логику: государственная система постепенно все больше учитывает интересы тех, кто дольше остается на рынке труда. Он убежден, что в перспективе "сама логика системы, вероятно, будет и дальше стимулировать более поздний выход на пенсию, сохраняя ежегодные перерасчеты и индексацию выплат".Александр Михалев отметил, что заявления о необходимости стимулировать россиян дольше работать и позже выходить на пенсию сегодня звучат все чаще:
«Однако в этой дискуссии важно помнить о главном: для миллионов людей вопрос не в том, хотят ли они работать дольше, а в том, могут ли они это делать физически».
Собеседник указал, что, несмотря на официальные статистические данные о росте продолжительности жизни, реальная ситуация для многих людей предпенсионного возраста выглядит не слишком радужной:
«После 55–60 лет у значительной части граждан уже есть хронические заболевания, проблемы с сердцем, давлением, суставами. Особенно это касается тех, кто десятилетиями работал на физически тяжелых или стрессовых работах — в промышленности, на транспорте, в медицине, образовании, сфере обслуживания».
Александр Михалев рассказал, что к нему как специалисту по пенсионным вопросам ежедневно обращаются пенсионеры и люди предпенсионного возраста из разных регионов страны:
«Многие из них имеют стаж по 30–40 лет и более, но состояние здоровья уже не позволяет продолжать полноценную трудовую деятельность. Люди рассказывают, что работают буквально через силу — потому что боятся жить только на пенсию. При этом размер выплат для огромного числа пенсионеров остается крайне скромным».
Нередко пожилые люди оказываются перед тяжелым выбором: продолжать работать, несмотря на ухудшение здоровья, или жить на пенсию в 15–18 тысяч рублей. А этой суммы, продолжает собеседник, зачастую едва хватает на лекарства и оплату коммунальных услуг:
«О полноценной жизни, возможности помогать детям или внукам, путешествовать или просто чувствовать себя финансово спокойно в таких условиях говорить не приходится».
Именно поэтому любые инициативы, направленные на "стимулирование более позднего выхода на пенсию", должны рассматриваться крайне осторожно, предупреждает Михалев.
«Государство вправе создавать условия, при которых работающий пенсионер может получать больше — например, через индексацию выплат, ежегодные перерасчеты или дополнительные пенсионные коэффициенты. Но принципиально важно, чтобы это оставалось именно возможностью для тех, кто действительно хочет и может работать дольше, а не превращалось в скрытую необходимость для людей, которым просто не на что жить», — заключил эксперт по пенсиям.
09:42:24 17-03-2026
Срок дожития - что вы хотели. Я бы сказала - досуществования.
09:53:31 17-03-2026
Где нормальная пенсия?Почему отношение к людям хуже чем к скоту?Заставить отработать на износ и загнать в могилу...
10:28:04 17-03-2026
Костья (09:53:31 17-03-2026) Где нормальная пенсия?Почему отношение к людям хуже чем к ск... Потомушто потому.. в этом и есть небольшая разница социализм - капитализм (4-5 букв).
10:35:43 17-03-2026
dok_СФ (10:28:04 17-03-2026) Потомушто потому.. в этом и есть небольшая разница социали... Дело тут не в капитализме а в общем отношении к человеку.В Норвегии тоже капитализм.Однако там пенсионеры самые богатые люди.Нам до них ,как до Луны пешком.
10:52:49 17-03-2026
Афиноген (10:35:43 17-03-2026) Дело тут не в капитализме а в общем отношении к человеку.В Н...
вы это сами видели в Норвегии? Сестра живет в Норвегии уже тридцать лет. Все тридцать работала врачом и заработала норвежскую пенсию. Летом была в гостях, угощал кроме всего прочего семгой....для нее семга в Норвегии -например-мало доступна из за цены......удивительно? Да и живет в арендуемой квартире с мужем , бизнесменом в прошлом, свою квартиру или дом иметь невыгодно и коммунальные очень большие.
11:02:45 17-03-2026
Анубис (10:52:49 17-03-2026) вы это сами видели в Норвегии? Сестра живет в Норвегии у... У нас семгу и работающие не все едят. И если выгоднее снимать жилье, то логично выбирать съем, а более конкретные примеры будут?
11:28:28 17-03-2026
Гость (11:02:45 17-03-2026) У нас семгу и работающие не все едят. И если выгоднее снимат...
В Норвегии тоже капитализм.Однако там пенсионеры самые богатые люди.
Нам до них ,как до Луны пешком.
для того , что бы правильно оценивать расстояние до Луны-этого примера мало? Главное что бы когда делаешь вид, что продуцируешь смыслы не аргументировать выдумками пропагандистов из 90-х, особенно для "мыслителей" масштабов ул. Балтийская+Попова про "путешествующих по миру" пенсионеров с ликами св. европейских ценностей.
11:29:32 17-03-2026
Анубис (10:52:49 17-03-2026) вы это сами видели в Норвегии? Сестра живет в Норвегии у... Враньё.И похоже заказное.Пенсионеры Норвегии на зиму едут в Италию на курорты и проводят время там,а вы про какую то сёмгу.У них рыбы завались .
11:38:22 17-03-2026
Афиноген (11:29:32 17-03-2026) Враньё.И похоже заказное. Пенсионеры Норвегии на зиму едут в ... Что делать в Италии зимой! Едут.... в Испанию. Например, в Аликанте и на зиму и на ПМЖ . Нооо.. русских там гораздо больше и ...других выходцев из СНГ.
11:42:53 17-03-2026
Афиноген (11:29:32 17-03-2026) Враньё.И похоже заказное.Пенсионеры Норвегии на зиму едут в ... В Италии своих бомжей зимой хватает!
10:24:49 18-03-2026
Афиноген (11:29:32 17-03-2026) Враньё.И похоже заказное.Пенсионеры Норвегии на зиму едут в ... Конечно вранье, под такие новости ботов часто нагоняют. Хрень всякую несут, их главная задача отвлечь на Запад и навешать лапши, что там намного хуже (нашему человеку сразу приятно и спокойно становится от этого и возбухать перестает, что собственно и требуется) и естественно ни слова не говорить, что все наши чинуши, олигархи, селебрити имеют там паспорта, недвигу, счета и в конце своей отработки тут, благополучно свалят туда, где их уже ждут их семьи и учатся их детки, в этот ужас-ужас и кошмар-кошмар
12:09:01 17-03-2026
Анубис (10:52:49 17-03-2026) вы это сами видели в Норвегии? Сестра живет в Норвегии у... Норвегия занимает первое место в мире в плане материального благополучия, качества жизни и доступа к медицине. Уровень бедности пенсионеров составляет менее 5%. Ваша сестра видимо входит в это мизерное число, как мигрант, не отработавший 40 лет и не получающая полную пенсию, и то если в принципе ваш спич авансом принять как "правду". Собственно всегда возникает встречный вопрос - какого рожна она там делает, ведь есть же родина, у нас все пенсионеры буквально купаются в роскоши, отдыхают на пенсии, получают налоговые вычеты, льготы, бесплатную качественную медицинскую помощь, кушают исключительно полезные натуральные продукты - мясо, фрукты, !семгу!, зимуют в Турции и Таиланде и все это благодаря одной только пенсии! Зачем она там страдает на чужбине???
13:01:39 17-03-2026
A Если ваш спич похож на "правду"?
А Если ваш спич похож на "правду"? - а попросту желание побыстрей набросить нечистот на вентилятор... Уровень бедности и уровень "первое место в плане материального благополучия" весьма условны - я написал о реальности. Сестра уже больше тридцати лет Гражданин Норвегии и ее муж достаточно состоятельный человек вел всю жизнь небольшой бизнес, сестра и сейчас на пенсии работает, К тому же есть дети общие-сын отслужил в Норвежской армии. Так что чужбина в какой то мере уже не чужбина. А если уехать на родину-то Норвегия не будет платить норвежскую пенсию в отличии от России.
10:43:44 18-03-2026
Гость (13:01:39 17-03-2026) если в принципе ваш спич авансом принять как "правду". Собст... "А если уехать на родину-то Норвегия не будет платить норвежскую пенсию в отличии от России." - так зачем ей нищенская норвежская пенсия, на которой она сегодня-завтра помрет с голоду, когда есть отличная минималка на родине, вы уже определитесь, а то виляете не понятно. Будет сестра ваша пенсию тут получать, баллов подкупит себе, шиканет на все, семги объесться наконец то... да хоть у любого пенсионера российского спросите - подтвердит! Или в Норвегии лучше получается, чем на родине?
13:01:51 17-03-2026
Гость (12:09:01 17-03-2026) Норвегия занимает первое место в мире в плане материального ... все правильно. живыми там остаются лишь те пенсы у которых есть деньги. Если не будет денег то ликвидируют по тихому. Был пенс и нету
12:28:59 17-03-2026
Анубис (10:52:49 17-03-2026) вы это сами видели в Норвегии? Сестра живет в Норвегии у... Фу как бедно- а у нас все пенсионеры только семгу и едят и закусывают ложками черной икрой.
12:41:16 17-03-2026
Анубис (10:52:49 17-03-2026) вы это сами видели в Норвегии? Сестра живет в Норвегии у... Ну и вдогонку факт в цифрах (а не выдуманная сестра):
От минимальной пенсии в Норвегии ( 23 300 NOK в месяц): 1 кг семги (250 NOK) составит около 1,07% от месячного дохода.
На одну среднюю месячную пенсию в Норвегии можно купить около 116 кг филе семги.
От минимальной пенсии в РФ (27 100р.): 1 кг семги (2 200 – 2 800 р) составляет примерно 9,22% от месячного дохода российского пенсионера. На одну среднюю пенсию в РФ в марте 2026 года можно купить около 10,8 кг филе семги.
Траты на жилье при этом у обоих пенсионеров одинаковые 50-60% от дохода. Вопрос: кто из них голодает, если оба не работают?
17:08:57 17-03-2026
Гость (12:41:16 17-03-2026) Ну и вдогонку факт в цифрах (а не выдуманная сестра):От ..
Этот "Факт в цифрах"- есть выдумка ИИ. Какое отношение это к реальной жизни? Это как передовица газеты Правда в 1970году.
17:57:55 17-03-2026
считай (17:08:57 17-03-2026) ... сестра, эвтаназия, ИИ...какие еще варианты будут? Или вы думаете, только у вас есть "сестра в Норвегии", а я слепой, цен не знаю в своей стране, размера своей пенсии и считать не умею? Эту лапшу будете вешать, когда всю связь обрубят в целях "нашей безопасности" и ничего уже нельзя будет узнать из внешнего мира, а пока еще подождите, успеете обгадить тот самый социализм, который хотели и пытались строить мы, а получилось у других...
12:59:24 17-03-2026
Афиноген (10:35:43 17-03-2026) Дело тут не в капитализме а в общем отношении к человеку.В Н... Ну да, ну да. Есть хорошие бояре и плохие... Знаем и про капитализм с человеческим лицом, но до поры, пока капиталу ненапряжно, а там и вся человечность закончится
12:59:28 17-03-2026
Афиноген (10:35:43 17-03-2026) Дело тут не в капитализме а в общем отношении к человеку.В Н... в Норвегии, Швеции если пенсионер задолжал за ЖКХ к нему приедут и предложат эвтаназию. Бесплатный укол яда. Яд оплатит государство. А если он откажется его лишат жилья и отвезут в дом престарелых и там опять предложат укол. А есдли он и там откажется его просто запрут и кормить не будут. Подождут пока он сам помрет. Я это не сочиняю. Это вполне реальное житие европейцев сегодня
14:42:40 17-03-2026
Холмс (12:59:28 17-03-2026) в Норвегии, Швеции если пенсионер задолжал за ЖКХ к нему при... Господи, какой бред... "В Дании, Норвегии и Швеции активная эвтаназия запрещена законом. В этих странах периодически ведутся общественные дискуссии о ее легализации (например, в Дании в 2023 году премьер-министр высказалась в поддержку обсуждения этого вопроса), но на данный момент процедура остается незаконной." Вот так и "накидывается на вентилятор". Если я не прав - номер закона пожалуйста напишите, о котором вы говорите. Ну не может человек в здравом уме делать подобные дикие заявления, просто не может
14:46:26 17-03-2026
Афиноген (10:35:43 17-03-2026) Дело тут не в капитализме а в общем отношении к человеку.В Н... Скатертью вам туда дорога
14:57:46 17-03-2026
Гость (14:46:26 17-03-2026) Скатертью вам туда дорога ... Да?А вы продолжите бессовестно обирать стариков?
14:10:58 17-03-2026
dok_СФ (10:28:04 17-03-2026) Потомушто потому.. в этом и есть небольшая разница социали... ---- может хватит уже совок идеализировать? Смотришь совковые фильмы и удивляешься - 50-летние люди выглядят, как старики... это от хорошей жизни, наверное))
10:00:52 17-03-2026
Стариканы и стариканки вполне могут работать диспетчерами, учётчиками, менеджерами, диджеями и блоггерами. А молодёжь оттуда гнать на заводы.
10:21:54 17-03-2026
Это да.. Мы вам там на джджеим... надиспетчерим (особенно в авиа и ЖД )))
10:30:22 17-03-2026
Гость (10:00:52 17-03-2026) Стариканы и стариканки вполне могут работать диспетчерами, у... Посмотрим, когда ты станешь стариканом, кем ты будешь работать.
11:57:35 17-03-2026
10:31:34 17-03-2026
А когда повышали пенсионный возраст не думали о том ,что люди просто не смогут доживать до выхода на пенсию?Или у депутатов и иже с ними всё прекрасно в этом плане и наши болезни и недомогания им до лампочки?Главное росстат предоставил большую цифру по средней продолжительности жизни ,а там и трава не расти?А цифра то истинная ,или как обычно,фальшивая?По моему мнению этим законом людям просто сократили жизнь.
12:42:16 17-03-2026
Маркел Сасипаторыч (10:31:34 17-03-2026) А когда повышали пенсионный возраст не думали о том ,что лю... Справедливости ради.. Двигал эту идею с повышением возраста финансово-экономический блок правительства, а эти люди про бюджет и деньги, а не про жизнь и здоровье. Если уж кто и должен был думать в комплексе, то президент, премьер и вице-премьеры. Это на бумаге депутаты что-то там решают, а по-факту.. они пешки, их функция - официально (законодательно) оформлять то, что им спустили из правительства. Ну еще они пиарятся для очередных шоу-выборов создавая иллюзию того, что электорат через них может как-то влиять на решения власти. Вы когда-нибудь слышали чтобы Дума отклонила более-менее серьезный законопроект правительства? Вот и я не слышал.
14:53:34 17-03-2026
Гость (12:42:16 17-03-2026) Справедливости ради.. Двигал эту идею с повышением возраста ... Кто там двигал эту идею досрочного умерщвления нам мало интересно.Я подозреваю ,все там в этом были заинтересованы.Одним миром они там мазаны.
16:20:34 17-03-2026
Маркел Сасипаторыч (14:53:34 17-03-2026) Кто там двигал эту идею досрочного умерщвления нам мало инте... Конкретно вам может быть и не интересно. А вот у меня вызывает недоумение тот факт, что все претензии почему-то исключительно к клоунам-депутатам, а не к тем кто ими рулит. Точно такая же картина сейчас по поводу Инета - все возмущение на РКН и "говорящую голову"- Свинцова, и никаких вопросов к их начальникам - Шадаеву, Григоренко и непосредственно Мишустину, их как бы и не существует и они не при делах.
08:51:29 18-03-2026
Гость (16:20:34 17-03-2026) Конкретно вам может быть и не интересно. А вот у меня вызыва... Вы что думаете ,что народ такой дурак и не понимает ,что все эти депутаты только ширма для прикрытия?Ясно ,что все эти решения принимаются там ,наверху.А всё остальное чистая формальность.Если бы у нас была демократия ,то по поводу повышения пенсионного возраста должен быть назначен референдум,так как этот вопрос касается всех граждан страны.Однако на деле нам его попросту навязали сверху.
10:44:01 17-03-2026
«О полноценной жизни, возможности помогать детям или внукам, путешествовать или просто чувствовать себя финансово спокойно в таких условиях говорить не приходится».
Видимо он плохо слушал Силуанова: "В 2018 году, обосновывая необходимость повышения пенсионного возраста, министр финансов России Антон Силуанов заявил: «Основная задача — повысить пенсии пенсионерам, чтобы, выходя на заслуженный отдых, были финансовые возможности нормально отдыхать, путешествовать, заботиться о своих внуках и так далее»."
11:20:49 17-03-2026
Гость (10:44:01 17-03-2026) «О полноценной жизни, возможности помогать детям или внукам,... Чем безумней ложь,тем больше люди в нее верят
11:17:14 17-03-2026
12:57:18 17-03-2026
"возможности помогать детям или внукам" - вот это повеселило. а не обнаглели ли дети и внуки обирать стариков?