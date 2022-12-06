Россия будет продавать нефть с помощью новых инструментов

Россия при торговле нефтью взаимодействует с более мелкими трейдерами, использует новые схемы страхования поставок. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

«Настают более сложные условия. Тем не менее мы продолжаем продавать нефть и будем продавать. Тут, конечно, использованы новые инструменты, новые механизмы страхования, взаимодействия между компаниями, перевозки. Меняются и крупные игроки на рынке, такие как трейдеры», — объяснил он решение работать с помощью новых подходов.

Новак также признал, что из-за ограничений стране придётся менять логистические цепочки. При этом он уверен, что российская нефть будет востребована в мире, несмотря на введённые Западом эмбарго и ценовой потолок.

Напомним, что с 5 декабря вступило в силу решение Евросоюза об установлении предельной стоимости поставляемой российской нефти — 60 долларов за баррель. Кроме того, вступили в силу подготовленные ранее ограничительные меры.

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