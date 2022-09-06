Такой день. Массовое ДТП, которое обездвижило Барнаул и штормовое предупреждение из-за ливней и града

Массовое ДТП с пятью автомобилями произошло на пересечении улицы Фурманова и Павловского тракта в Барнауле. Виновником аварии, по предварительной информации стал 22-летний водитель за рулем BMW, который проехал на красный сигнал светофора и врезался в четыре автомобиля — после этого его машина перевернулась.

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Происшествия Огромные пробки: массовое ДТП с переворотом машины произошло в Барнауле

Три человека пострадали — двоим помощь оказали на месте, еще одну женщину доставили в больницу. На проспекте Строителей, Павловском тракте, улице Фурманова и Советской армии собралась огромная пробка, которая разъехалась лишь к вечеру.

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Происшествия Ехал на огромной скорости: появилась видеозапись массового ДТП в Барнауле

Вечером 5 сентября в Бийском районе. Минивэн Honda Stepwgn влетел в бензовоз — грузовик DAF с прицепом Ozgul T22 — и опрокинулся. Все, кто был в «Хонде», погибли. Самому старшему ребёнку было 16 лет, а самому младшему — всего три года. Водитель бензовоза выжил. Известно о ДТП стало лишь к утру 6 сентября.

В СУ СК возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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Общество Следком показал кадры с места жесткого ДТП на Алтае, в котором погибла мать с четырьмя детьми

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за дождей. По прогнозам синоптиков, днем 7 сентября и сутки 8 сентября в регионе ожидаются ливни, грозы, град и ветер до 18-23 м/с с порывами до 25 м/с.

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Происшествия В Алтайском крае передали штормовое предупреждение из-за ливней, града и сильного ветра

В Барнауле на особом контроле держат завершение работ по обустройству новой теплосети возле путепровода на Новом рынке. Завершить работы и подать тепло должны до 15 сентября.