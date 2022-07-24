Такой день. Сильный шторм в Алтайском крае и ДТП с тремя пострадавшими в Барнауле

В райцентре Волчихинского района Алтайского края днем 24 июля прошел мощный ураган. Люди в соцсетях отмечали, что с крыши местного детсада снесло кусок шифера. Также из-за ветра повалились деревья — у некоторых жителей оказались повреждены заборы. О непогоде сообщалось и в других районах края.

Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей на пересечении улиц Смирнова и Северо-Западной. После столкновения одна из машин отскочила в металлический забор.

В Барнауле перед судом предстанет 29-летний мужчина, который в Интернете знакомился с женщинами, входил к ним в доверие, узнавал о них личную информацию и просил интимные фото. Затем, получив желаемое, обещал распространить снимки, если ему не заплатят.

Магазин строительных материалов построят в Октябрьском районе на территории бывшего Меланжевого комбината. Члены градсовета утвердили проект, хотя у комиссии было немало сомнений.

Резкий рост смертности от ДТП в Алтайском крае с начала 2022 года может быть связан с выросшим трафиком автомобилей на федеральных трассах — за пять лет он увеличился в два раза. Как отметил начальник УПРДОР «Алтай» Анатолий Волков, если в 2017 году на некоторых участках Чуйского тракта проезжало около 9 тысяч автомобилей в сутки, то сейчас в среднем — около 19 тысяч. А в выходные количество машин достигает 30 тысяч.