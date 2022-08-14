Такой день. Смертельное ДТП в Рубцовске и больше 250 заболевших коронавирусом

Водитель легкового автомобиля погиб в Рубцовске в результате столкновения с опорой электроосвещения. Ещё трое человек пострадали.

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 256 случаев коронавируса, госпитализирован 41 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 274 539. Неделей ранее, 7 августа, показатель составлял 273 088 человек. Таким образом, с тех пор заразился 1451 житель региона.

В Рубцовске стая дворняг накинулась на маленькую девочку, которая гуляла со своей собакой. По данным очевидицы, происшествие случилось на улице Краснознаменской. Трагических последствий удалось избежать благодаря автомобилистам и прохожим, которые прогнали псов.

Доктор биологических наук Людмила Комарова рассказала, чем может быть вызвано нашествие богомолов на Алтайский край. Среди вероятных причин — миграция насекомых из Таджикистана и Узбекистана, отсутствие комаров этим летом и завоз богомолов с продуктами.