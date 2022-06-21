Такой день. Увеличения бюджета Алтайского края и китайский рынок на аукционе

Накануне, 20 июня, региональное правительство внесло в АКЗС законопроект об уточнении краевого бюджета на 2022 год. Депутатам документ представил зампредседателя правительства Алтайского края, министр финансов Данил Ситников. Доходная часть краевого бюджета станет больше на 8,565 млрд рублей и составит в итоге 152,9 млрд рублей. Это произошло за счёт увеличения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов на 6,2 млрд рублей и роста безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 2,4 млрд рублей, уточнил министр. Расходы краевого бюджета будут увеличены на 9,2 млрд рублей и составят 178,5 млрд рублей. Дефицит — 25,5 млрд рублей.

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Основную часть поступивших в бюджет средств (2,4 млрд рублей) направят на повышение оплаты труда бюджетников. Напомним, по поручению президента с 1 июня 2022 года на 10% увеличился размер прожиточного минимума и МРОТ. По решению губернатора аналогичное повышение коснётся всех категорий работников, получающих зарплату из краевого бюджета. Так, для повышения оплаты труда работников краевых учреждений предусмотрено 978 млн рублей, для предоставления субвенций муниципальным образованиям на повышение оплаты труда работников дошкольного образования — 445 млн рублей, общего образования — 1 млрд рублей.

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До конца текущего года китайский рынок на проспекте Космонавтов в Барнауле могут выставить на торги. Четыре года назад его уже пытались реализовать, но тогда желающих не нашлось. В ближайшее время Управление имущественных отношений должно заключить контракт на оценку акций АО «Торгово-производственный комплекс Алтайского края» (ТПК), которое управляет китайским рынком.

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В ближайшие два часа с сохранением ночью 22 июня в южных районах Алтайского края возможны дожди, местами сильные ливни, грозы, град, а также шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, шторм ожидается в Змеиногорском, Краснощёковском, Курьинском, Поспелихинском, Рубцовском и Угловском районах.