В Алтайском крае мужчину осудят за нападение на полицейских, которые поймали его пьяным за рулем

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Зонального района. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю, в апреле 2022 года он напал на инспекторов ГИБДД, которые поймали его за рулем с признаками алкогольного опьянения.

По данным следствия, ночью сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД патрулировали улицы одного из сел Зонального района. Когда они увидели автомобиль, инспектор подал сигнал остановиться, однако водитель его проигнорировал. Полицейские догнали транспортное средство у домовладения местного жителя.

Выяснилось, что водитель пьян. Для выяснения обстоятельств и прохождения медосвидетельстования ему предложили протий в машину, однако мужчина стал вести себя агрессивно и напал на правоохранителей.

«В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном не признал, утверждая, что за рулем автомобиля была его супруга, а полицейские необоснованно пытались привлечь его к административной ответственности, и наоборот они применили в отношении него физическую силу. Однако собранные следователем СК доказательства опровергли доводы обвиняемого», — добавили в ведомстве.

На автомобиль мужчины стоимостью 650 тысяч рублей наложен арест. Уголовное дело с утвержденным прокурором Зонального района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.