В Барнауле ограничили парковку на улице Пионеров
Через десять дней стоянку автомобилей запретят ещё на одном участке
В Барнауле с 6 июня ограничили стоянку транспорта на улице Пионеров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Дорожники уже установили знаки, ограничивающие остановку и стоянку по нечётной стороне этой улицы (на участке от проспекта Ленина до дома № 13а по ул. Пионеров)», — сказано в сообщении.
Отмечается, что с 16 июня запрет на стоянку введут также у дома № 7 по улице Мерзликина.
В дорожном комитете пояснили, что это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения.
Водителей просят быть внимательными, а также соблюдать требования дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что «Росводоканал Барнаул» в ближайшее время закончит благоустройство территорий, на которых осенью 2021 года и зимой 2022-го проводились ремонтные работы. К началу лета работы завершены на 121 из 147 объектов.