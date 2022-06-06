В Барнауле ограничили парковку на улице Пионеров

Через десять дней стоянку автомобилей запретят ещё на одном участке

6 июня 2022, 18:05, Илья Звягинцев

В Барнауле с 6 июня ограничили стоянку транспорта на улице Пионеров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Дорожники уже установили знаки, ограничивающие остановку и стоянку по нечётной стороне этой улицы (на участке от проспекта Ленина до дома № 13а по ул. Пионеров)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что с 16 июня запрет на стоянку введут также у дома № 7 по улице Мерзликина.

В дорожном комитете пояснили, что это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения.

Водителей просят быть внимательными, а также соблюдать требования дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что «Росводоканал Барнаул» в ближайшее время закончит благоустройство территорий, на которых осенью 2021 года и зимой 2022-го проводились ремонтные работы. К началу лета работы завершены на 121 из 147 объектов.

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