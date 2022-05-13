В Барнауле перед ТЦ «Пионер» закрыли пешеходный переход, а другой не сделали

В Барнауле у ТЦ «Пионер» на Новом рынке, где сейчас строят разворотное трамвайное кольцо, закрыли пешеходный переход, а новый пока не предусмотрели. В итоге люди вынуждены перебегать дорогу чуть подальше, передаёт корреспондент amic.ru.

В то же время на соседнем пешеходном переходе на проспекте Ленина решили проблему со стрелками и тем, что люди переходили дорогу в уже неположенном, но привычном месте: теперь там установили бордюры, заклеили проход лентами и нарисовали ещё больше указателей.

Напомним, строить разворотное кольцо перед мостом на Новом рынке начали 10 мая. Эти работы продлятся до 23-го числа. 13 мая дорожники уже начали укладывать рельсы на этом участке. Кольцо возводят в связи с грядущей реконструкцией путепровода, которая начнётся 25 мая и продлится до конца следующего года.