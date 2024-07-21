Певица Глюк'oZа в неадекватном состоянии выступила в Красноярске
Зрители гадают, что именно случилось в этот день с Натальей Ионовой
21 июля 2024, 21:32, ИА Амител
Певица Наталья Ионова, известная как Глюк'oZа, неприятно удивила зрителей концерта ко Дню металлурга в Красноярске. Об этом сообщает Kras Mash.
Во время выступления Ионова вела себя неадекватно, делала странные движения и не попадала в фонограмму. Красноярцы гадают, что именно произошло с ней в этот день.
Отметим, что представители певицы отказываются комментировать ее выступление.
21:44:50 21-07-2024
Приняла что то. Бывает. Зачем ей микрофон то включили?
21:54:37 21-07-2024
Все очевидно, чего тут гадать.
22:34:09 21-07-2024
Споили
22:35:03 21-07-2024
Трогала себя за интимные места.... 😁
23:01:16 21-07-2024
Климакс тётку колбасит
23:26:47 21-07-2024
Созрела и перезрела...
23:35:23 21-07-2024
лизнула чего-то
23:35:37 21-07-2024
А что она в конце сказала? Вы любите что???
20:44:33 22-07-2024
Гость (23:35:37 21-07-2024) А что она в конце сказала? Вы любите что???... Тусоваться
00:19:40 22-07-2024
Творческая элита упоролась в хлам.
Наколхозили элит в 90-е и нулевые, а им теперь не легко, то в фанеру не попадают, то в линию партии.
08:44:28 22-07-2024
Глюк'oZа --- Глюк'oнула
08:45:24 22-07-2024
Так ей уже под сорокет
08:59:51 22-07-2024
Просто для инфы, уже с год, как Фадеев отобрал у неё торговую марку глюкоза и готовит к раскрутке другую глюкозу, а эта последнее бабло пытается рубить, уже незаконно, вот такие дела, малята
09:04:20 22-07-2024
Гость (08:59:51 22-07-2024) Просто для инфы, уже с год, как Фадеев отобрал у неё торгову... и зачем нам эта инфа? мы и без нее прекрасно жили.
09:18:14 22-07-2024
Гость (09:04:20 22-07-2024) и зачем нам эта инфа? мы и без нее прекрасно жили.... очень важная для инскинов инфа.
а нам, простым сельским парням - пофих.
10:35:47 22-07-2024
Зачем вообще ходить на концерты, на которых поют под фанеру?
10:55:27 22-07-2024
Это не Наталья Ионова