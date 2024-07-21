Певица Глюк'oZа в неадекватном состоянии выступила в Красноярске

Зрители гадают, что именно случилось в этот день с Натальей Ионовой

21 июля 2024, 21:32, ИА Амител

Певица Наталья Ионова, известная как Глюк'oZа, неприятно удивила зрителей концерта ко Дню металлурга в Красноярске. Об этом сообщает Kras Mash.

Во время выступления Ионова вела себя неадекватно, делала странные движения и не попадала в фонограмму. Красноярцы гадают, что именно произошло с ней в этот день.

Отметим, что представители певицы отказываются комментировать ее выступление.