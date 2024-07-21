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Певица Глюк'oZа в неадекватном состоянии выступила в Красноярске

Зрители гадают, что именно случилось в этот день с Натальей Ионовой

21 июля 2024, 21:32, ИА Амител

Певица Наталья Ионова, известная как Глюк'oZа, неприятно удивила зрителей концерта ко Дню металлурга в Красноярске. Об этом сообщает Kras Mash.

Во время выступления Ионова вела себя неадекватно, делала странные движения и не попадала в фонограмму. Красноярцы гадают, что именно произошло с ней в этот день.

Отметим, что представители певицы отказываются комментировать ее выступление.

музыка

Комментарии 17

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Гость

21:44:50 21-07-2024

Приняла что то. Бывает. Зачем ей микрофон то включили?

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Гость

21:54:37 21-07-2024

Все очевидно, чего тут гадать.

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Гость

22:34:09 21-07-2024

Споили

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Коль

22:35:03 21-07-2024

Трогала себя за интимные места.... 😁

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Гость

23:01:16 21-07-2024

Климакс тётку колбасит

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ДВМ

23:26:47 21-07-2024

Созрела и перезрела...

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Гость

23:35:23 21-07-2024

лизнула чего-то

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Гость

23:35:37 21-07-2024

А что она в конце сказала? Вы любите что???

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Гость

20:44:33 22-07-2024

Гость (23:35:37 21-07-2024) А что она в конце сказала? Вы любите что???... Тусоваться

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Олег

00:19:40 22-07-2024

Творческая элита упоролась в хлам.
Наколхозили элит в 90-е и нулевые, а им теперь не легко, то в фанеру не попадают, то в линию партии.

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Гость

08:44:28 22-07-2024

Глюк'oZа --- Глюк'oнула

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Гость

08:45:24 22-07-2024

Так ей уже под сорокет

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Гость

08:59:51 22-07-2024

Просто для инфы, уже с год, как Фадеев отобрал у неё торговую марку глюкоза и готовит к раскрутке другую глюкозу, а эта последнее бабло пытается рубить, уже незаконно, вот такие дела, малята

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Гость

09:04:20 22-07-2024

Гость (08:59:51 22-07-2024) Просто для инфы, уже с год, как Фадеев отобрал у неё торгову... и зачем нам эта инфа? мы и без нее прекрасно жили.

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Мусик

09:18:14 22-07-2024

Гость (09:04:20 22-07-2024) и зачем нам эта инфа? мы и без нее прекрасно жили.... очень важная для инскинов инфа.
а нам, простым сельским парням - пофих.

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Гость

10:35:47 22-07-2024

Зачем вообще ходить на концерты, на которых поют под фанеру?

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Гость

10:55:27 22-07-2024

Это не Наталья Ионова

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