Почти две тысячи кубометров снега вывезли с улиц Барнаула за сутки

08 ноября 2025, 11:25, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле не прекращаются работы по уборке и обработке дорог и пешеходных зон. Днем для этих целей будут привлечены 126 специалистов и 74 единицы спецтехники.

По информации пресс-службы городской администрации, в ночь на 8 ноября с улиц краевого центра было вывезено свыше 1,8 тысячи кубометров снега.

Снежные массы вывозились с участков проспектов Ленина, Социалистического, Красноармейского, Строителей, улиц Попова, Гоголя, Партизанской, Анатолия, Короленко, Льва Толстого, Профинтерна, а также с путепроводов на проспекте Калинина и на Павловском тракте (от путепровода до улицы Сельскохозяйственной и от Сельскохозяйственной до Попова).

Параллельно проводится очистка и обработка дорожного покрытия и тротуаров реагентами, предотвращающими образование наледи. Ночью на улицах работали 94 единицы техники.

В мэрии подчеркнули, что основные работы по вывозу снега выполняются в ночное время, когда интенсивность движения транспорта минимальна.