Почти две тысячи кубометров снега вывезли с улиц Барнаула за сутки
Кроме того, продолжается обработка тротуаров противогололедными материалами
08 ноября 2025, 11:25, ИА Амител
В Барнауле не прекращаются работы по уборке и обработке дорог и пешеходных зон. Днем для этих целей будут привлечены 126 специалистов и 74 единицы спецтехники.
По информации пресс-службы городской администрации, в ночь на 8 ноября с улиц краевого центра было вывезено свыше 1,8 тысячи кубометров снега.
Снежные массы вывозились с участков проспектов Ленина, Социалистического, Красноармейского, Строителей, улиц Попова, Гоголя, Партизанской, Анатолия, Короленко, Льва Толстого, Профинтерна, а также с путепроводов на проспекте Калинина и на Павловском тракте (от путепровода до улицы Сельскохозяйственной и от Сельскохозяйственной до Попова).
Параллельно проводится очистка и обработка дорожного покрытия и тротуаров реагентами, предотвращающими образование наледи. Ночью на улицах работали 94 единицы техники.
В мэрии подчеркнули, что основные работы по вывозу снега выполняются в ночное время, когда интенсивность движения транспорта минимальна.
11:36:57 08-11-2025
Это больше 200 Камазов получается.
20 Камазов в час без перекуров и дороги до места вывоза
16:59:33 09-11-2025
Гость (11:36:57 08-11-2025) Это больше 200 Камазов получается.20 Камазов в час без п... 74 единиц спец техники. Лопата и метла это тоже спец техника
12:00:53 08-11-2025
2000/6=333 Камаза. Могут конечно быть и другие автомобили, но даже если кузов брать в среднем 10 куб. м., то получится 200. Ну, нельзя же так врать и завышать объёмы НЕ выполненных работ.
13:06:40 08-11-2025
Гость (12:00:53 08-11-2025) 2000/6=333 Камаза. Могут конечно быть и другие автомобили, н... Прогуляйтесь до краевой Администрации, проверьте.
20:39:03 08-11-2025
Гость (12:00:53 08-11-2025) 2000/6=333 Камаза. Могут конечно быть и другие автомобили, н... 33 камаза 33 камаза, ну может запятую не там поставил какой-то человек)) вы накинулись, вы зимой почитайте. Они как то за ночь в пересчете на камазы около 1000 камазов вывезли))
12:46:00 08-11-2025
Не не чистится Прт Красноармейский тротуары?
14:37:00 08-11-2025
Высота покрова на нечищенных местах 2 см, не более)))
15:11:10 08-11-2025
Может надо не 2 т, а 22???
17:14:13 08-11-2025
Забрехались чиновнички. А кто врет, тот ворует.
01:48:20 09-11-2025
вот так. (17:14:13 08-11-2025) Забрехались чиновнички. А кто врет, тот ворует.... Вот откровение то. Дырстрой всю жизнь этим занимается