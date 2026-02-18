К теще на Лакомку. Как праздновать третий день Масленицы и что нельзя делать

Масленичная среда — самый сытный день праздничной недели

18 февраля 2026, 06:40, ИА Амител

Празднование Масленицы / Фото: amic.ru

18 февраля в России празднуют Лакомку — третий день Масленицы. Рассказываем, как принято отмечать масленичную среду и какие запреты есть в этот день.

Почему среду на праздничной неделе называют Лакомкой?

Все просто — в этот день на Руси было принято много и вкусно есть. Считалось, что чем богаче будет масленичное застолье, тем удачнее сложится год для семьи. Продуктов для торжества не жалели: даже бедные семьи старались приготовить на Лакомку как можно больше блюд. Поэтому в народе ходила поговорка: "Хоть с себя все заложи, но Масленицу проводи!"

Среда завершает так называемую Узкую Масленицу — первую половину недели празднования. И чтобы не ждать воскресенья, в этот день устраивали праздник живота.

Какие традиции есть на Лакомку?

Для женатых мужчин главным событием среды был поход к теще. Она должна была приготовить много вкусных блюд, принять избранника дочери и его родственников с особым размахом. 

При этом считалось, что кулинарные изыски здесь не главное. Теще важно было показать свое гостеприимство и полное доверие к зятю. Родственники, которые собирались за столом, внимательно следили за поведением хозяйки. Зятья же пели тещам хвалебные песни в знак благодарности. Мужчина запевал, а родня подхватывала.

Те, кто еще не встретил свою любовь, развлекались по-другому. Например, устраивали "девичьи съезды". Незамужние девушки вместе с пожилыми женщинами садились в сани и разъезжали по селу, пели песни и заигрывали с холостыми парнями. А молодые люди угощали их блинами.

А что нельзя делать в масленичную среду?

На Лакомку, как и в любой день Масленицы, нельзя грустить, злиться и ругаться — считается, что несчастья и конфликты затянутся на весь год.

Еще в масленичную среду нельзя пить алкоголь. Исключение — пиво и медовуха. На Руси эти напитки не считались крепкими, их готовили на многие праздники по особому рецепту.

В православном календаре Масленица совпадает с Мясопустной неделей — последней перед Великим постом. В среду верующие отказываются от мясных блюд, заменяя их овощными, рыбными и молочными.

Какие народные приметы связаны с Лакомкой?

В масленичную среду определяли, какая погода будет предстоящей весной:

  • если на Лакомку холодно — весна придет с опозданием;
  • теплый и безветренный день сулит раннюю весну;
  • если на Лакомку выпал снег — весна будет очень дождливой;
  • к масленичной среде уже прилетели грачи и установилось тепло — можно готовиться к полевым работам.
Что принято готовить на Лакомку?

В среду, как и в любой день Масленицы, на Руси ели блины. Начинки для них делали из сладкой репы, тыквы, рыбы и других продуктов. Также на праздничный стол подавали творог, оладьи, яичницу, сырные блюда, пряники и лепешки. А запивали все это киселем, компотом или облепиховым чаем. 
