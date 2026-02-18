К теще на Лакомку. Как праздновать третий день Масленицы и что нельзя делать
Масленичная среда — самый сытный день праздничной недели
18 февраля 2026, 06:40, ИА Амител
18 февраля в России празднуют Лакомку — третий день Масленицы. Рассказываем, как принято отмечать масленичную среду и какие запреты есть в этот день.
Почему среду на праздничной неделе называют Лакомкой?
Все просто — в этот день на Руси было принято много и вкусно есть. Считалось, что чем богаче будет масленичное застолье, тем удачнее сложится год для семьи. Продуктов для торжества не жалели: даже бедные семьи старались приготовить на Лакомку как можно больше блюд. Поэтому в народе ходила поговорка: "Хоть с себя все заложи, но Масленицу проводи!"
Среда завершает так называемую Узкую Масленицу — первую половину недели празднования. И чтобы не ждать воскресенья, в этот день устраивали праздник живота.
Какие традиции есть на Лакомку?
Для женатых мужчин главным событием среды был поход к теще. Она должна была приготовить много вкусных блюд, принять избранника дочери и его родственников с особым размахом.
При этом считалось, что кулинарные изыски здесь не главное. Теще важно было показать свое гостеприимство и полное доверие к зятю. Родственники, которые собирались за столом, внимательно следили за поведением хозяйки. Зятья же пели тещам хвалебные песни в знак благодарности. Мужчина запевал, а родня подхватывала.
Те, кто еще не встретил свою любовь, развлекались по-другому. Например, устраивали "девичьи съезды". Незамужние девушки вместе с пожилыми женщинами садились в сани и разъезжали по селу, пели песни и заигрывали с холостыми парнями. А молодые люди угощали их блинами.
А что нельзя делать в масленичную среду?
На Лакомку, как и в любой день Масленицы, нельзя грустить, злиться и ругаться — считается, что несчастья и конфликты затянутся на весь год.
Еще в масленичную среду нельзя пить алкоголь. Исключение — пиво и медовуха. На Руси эти напитки не считались крепкими, их готовили на многие праздники по особому рецепту.
В православном календаре Масленица совпадает с Мясопустной неделей — последней перед Великим постом. В среду верующие отказываются от мясных блюд, заменяя их овощными, рыбными и молочными.
Какие народные приметы связаны с Лакомкой?
В масленичную среду определяли, какая погода будет предстоящей весной:
- если на Лакомку холодно — весна придет с опозданием;
- теплый и безветренный день сулит раннюю весну;
- если на Лакомку выпал снег — весна будет очень дождливой;
- к масленичной среде уже прилетели грачи и установилось тепло — можно готовиться к полевым работам.
