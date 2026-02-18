18 февраля 2026, 06:30, ИА Амител

С 1 марта 2026 года отдельные категории российских пенсионеров получат прибавку к своим ежемесячным выплатам. Это не масштабная индексация — ее провели еще в январе. Но некоторые граждане станут получать больше денег по определенным основаниям.

1 Пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет Граждане, отметившие 80-летие в феврале, уже с 1 марта начнут ежемесячно получать больше чем на десять тысяч. Во-первых, этой категории удваивают фиксированную выплату, которая входит в структуру пенсии. В 2026 году ее размер составляет 9584,69 рубля — такой и будет прибавка. Но и это не все. В пенсию людей от 80 лет и старше с 2025 года включают еще и надбавку за уход — 1413,86 рубля. Таким образом, общий размер прибавки составит порядка 11 тысяч рублей.

2 Пенсионеры, ставшие инвалидами I группы На столько же увеличатся и пенсии у россиян, которые в феврале оформили I группу инвалидности. Их фиксированная пенсионная выплата тоже удваивается — это повышение на 9584,69 рубля. Важно: фиксированную выплату могут удвоить лишь однажды. Так что пенсионеру, который уже имеет инвалидность, после 80-летия пенсию не повысят. Точно так же и гражданин, которому уже больше 80 лет, после оформления I группы инвалидности прибавку не получит.