Кому и на сколько повысят пенсию с 1 марта 2026 года?
Категорий, которые получат прибавку, будет несколько
18 февраля 2026, 06:30, ИА Амител
С 1 марта 2026 года отдельные категории российских пенсионеров получат прибавку к своим ежемесячным выплатам. Это не масштабная индексация — ее провели еще в январе. Но некоторые граждане станут получать больше денег по определенным основаниям.
1
Пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет
Граждане, отметившие 80-летие в феврале, уже с 1 марта начнут ежемесячно получать больше чем на десять тысяч. Во-первых, этой категории удваивают фиксированную выплату, которая входит в структуру пенсии. В 2026 году ее размер составляет 9584,69 рубля — такой и будет прибавка.
Но и это не все. В пенсию людей от 80 лет и старше с 2025 года включают еще и надбавку за уход — 1413,86 рубля.
Таким образом, общий размер прибавки составит порядка 11 тысяч рублей.
2
Пенсионеры, ставшие инвалидами I группы
На столько же увеличатся и пенсии у россиян, которые в феврале оформили I группу инвалидности. Их фиксированная пенсионная выплата тоже удваивается — это повышение на 9584,69 рубля.
Важно: фиксированную выплату могут удвоить лишь однажды. Так что пенсионеру, который уже имеет инвалидность, после 80-летия пенсию не повысят. Точно так же и гражданин, которому уже больше 80 лет, после оформления I группы инвалидности прибавку не получит.
3
Пенсионеры, которые уволились с работы
Индексацию пенсий работающим пенсионерам возобновили с 2025 года. Но повышения, пропущенные за время "заморозки", так и не произвели. Порядок остался прежним: все надбавки начисляют лишь после того, как человек закончил трудовую деятельность.
Так что пенсионеры, которые продолжили трудиться после достижения пенсионного возраста, а в феврале 2026-го уволились, с 1 марта станут получать повышенную выплату. Но размер прибавки индивидуален.
