Стабилизация цен ожидается к июню, когда на рынок поступит морковь нового урожая, а птицефабрики оптимизируют затраты

17 марта 2026, 13:55, ИА Амител

Морковь, яйца, магазин / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

За неделю в российских магазинах выросли цены на морковь и куриные яйца. Об этом рассказал Александр Абрамов, основатель Индекса Мишек и руководитель лаборатории анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации в беседе с "Газетой.ru".

«С 7 по 14 марта Индекс Мишек поднялся на 0,6%, в то время как за предыдущую неделю он, наоборот, снизился на 0,1%. За этот период цены на самый доступный белый хлеб снизились на 4,3%. Кроме того, морковь подорожала на 8%, а яйца "Окские" категории С1 — на 4,8%. Остальные товары в индексе остались прежними. В годовом выражении Индекс Мишек увеличился на 0,3% к 14 марта, тогда как на предыдущей неделе он уменьшился на аналогичную величину», - отметил Абрамов

С начала года наблюдается рост цен на детский мармелад Fruit-Tella на 41,6%, яйца "Окские" категории С1 — на 8,3%, подсолнечное масло "Олейна" — на 6,5%, сельдь "Матиас" — на 6,3%, белый хлеб — на 4,8%, морковь — на 3,8% и куриные тушки "Каждый день" — на 2,9%.

Абрамов заключил, что в то же время за год снизились цены на черный чай "Акбар" на 24,4%, плавленый сырный продукт "Фетакса" — на 22,2%, бананы — на 15,2% и молоко "Домик в деревне" жирностью 3,2% — на 7,7%. Цены на апельсиновый сок J7, сливочное масло жирностью 72,5% и конфеты "Мишка косолапый" остались без изменений.

По информации Министерства экономического развития Российской Федерации, на 10 марта 2026 года годовой уровень инфляции в стране составил 5,84%.

В Алтайском крае, согласно данным на 2 марта, десяток куриных яиц стоит 88,82 рубля, а килограмм моркови - 43 рубля. А по данным на 10 марта, стоимость за одну неделю выросла соответственно до 91,37 рубля и 44,86 рубля.

