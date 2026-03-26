Такой день. Демонтаж аварийного парапета и штраф авиакомпании за рейсы из Барнаула

О главных событиях региона за 26 марта

26 марта 2026, 23:58, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Рубцовске с 1 апреля повысится стоимость проезда на муниципальных маршрутах № 31 и 32. Максимальный тариф составит 50 рублей за одну поездку. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий полномочия главы города Игорь Башмаков.

В Барнауле одобрили проект реставрации исторической поликлиники на проспекте Калинина, 16. Информация размещена в едином госреестре заключений экспертизы проектной документации. Проект разработала мастерская "Классика" архитектора Александра Деринга совместно с компанией "Архи Групп" еще в 2020 году. Согласно документации, внутри проведут перепланировку, установят лифт для маломобильных групп, оборудуют гардероб, пункт охраны, современную регистратуру и кол‑центр.

Барнаульская и Новосибирская транспортные прокуратуры выявили нарушения в деятельности S7 Airlines. Осенью 2025 года в аэропортах Новосибирска и Барнаула 14 пассажирам, планировавшим вылет в Тюмень, Красноярск, Улан-Удэ, Екатеринбург и Москву, неправомерно отказали в перевозке. Суд назначил штраф в размере 75 тысяч рублей.

Памятник Ленину в центре Барнаула сняли с постамента, чтобы забрать на реставрацию. Ранее сообщалось, что памятник на площади Советов отреставрирует подрядчик из Москвы. Работы должны завершить к 17 апреля, чтобы приурочить к дате рождения Владимира Ленина.

В Барнауле на территории парка "Изумрудный" с четверга, 26 марта, отключат освещение. В интересах безопасности посетителей парка отключение продлится весь период интенсивного таяния снега.

В Барнауле коммунальщики с кувалдами демонтировали разрушающийся парапет на крыше жилого дома № 85 на проспекте Ленина. Корреспондент amic.ru посмотрела, как теперь выглядит памятник архитектуры без своей отличительной черты — "заборчика" на самом верху.

Преподаватель Алтайского государственного университета принял участие в международном марафоне в Сеуле и показал результат, позволивший обойти тысячи участников. Забег стал для него очередным этапом в многолетней спортивной карьере.