На Алтае сельчанка прописала четырех мигрантов за обещание достроить дом

Нарушение выявили во время рейда по контролю за миграционным законодательством

26 марта 2026, 22:38, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Чемале 69-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела за фиктивную регистрацию иностранных граждан. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.

Нарушение выявили во время рейда по контролю за миграционным законодательством. По данным полиции, женщина поставила на учет в своей усадьбе четырех приезжих из Средней Азии, однако фактически они там не проживали.

«Проверка показала, что иностранцы находились в соседнем селе. Саму пенсионерку доставили в отдел полиции, где она призналась, что оформляла фиктивную регистрацию в обмен на обещание помочь с достройкой ее гостевого дома», — отметили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.

Ранее в Алтайском крае прошла оперативно-профилактическая операция "Нелегальный мигрант", в ходе которой выявили десятки нарушений миграционного законодательства.