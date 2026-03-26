На Алтае сельчанка прописала четырех мигрантов за обещание достроить дом

Нарушение выявили во время рейда по контролю за миграционным законодательством

26 марта 2026, 22:38, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Чемале 69-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела за фиктивную регистрацию иностранных граждан. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.

Нарушение выявили во время рейда по контролю за миграционным законодательством. По данным полиции, женщина поставила на учет в своей усадьбе четырех приезжих из Средней Азии, однако фактически они там не проживали.

«Проверка показала, что иностранцы находились в соседнем селе. Саму пенсионерку доставили в отдел полиции, где она призналась, что оформляла фиктивную регистрацию в обмен на обещание помочь с достройкой ее гостевого дома», — отметили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.

Ранее в Алтайском крае прошла оперативно-профилактическая операция "Нелегальный мигрант", в ходе которой выявили десятки нарушений миграционного законодательства.

Мигранты на стройке / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Мигранты в России зарабатывают 380 тыс. рублей в месяц, но есть нюанс

Самая высокая зарплата предлагается на руководящей должности
Комментарии 5

Гость

22:48:59 26-03-2026

Депортировать теперь старуху в кишлак, как врага-народа, со всей проллетарской ненавистью, вместе с басмачами.

  -2 Нравится
Гость

01:23:05 27-03-2026

ну и как? достроили? это идея ...

  -4 Нравится
Гость

10:53:03 27-03-2026

Гость (01:23:05 27-03-2026) ну и как? достроили? это идея ...... рабы нужны?

  -3 Нравится
dok_СФ

09:18:50 27-03-2026

Алтайские видимо не обещают, обратилась к иностранцам.. (обещать - не значит сделать, проверено временем и не только).

  -4 Нравится
Гость

10:53:35 27-03-2026

dok_СФ (09:18:50 27-03-2026) Алтайские видимо не обещают, обратилась к иностранцам.. (обе... сыкономила

  -4 Нравится
