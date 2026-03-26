На Алтае сельчанка прописала четырех мигрантов за обещание достроить дом
Нарушение выявили во время рейда по контролю за миграционным законодательством
26 марта 2026, 22:38, ИА Амител
В Чемале 69-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела за фиктивную регистрацию иностранных граждан. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.
Нарушение выявили во время рейда по контролю за миграционным законодательством. По данным полиции, женщина поставила на учет в своей усадьбе четырех приезжих из Средней Азии, однако фактически они там не проживали.
«Проверка показала, что иностранцы находились в соседнем селе. Саму пенсионерку доставили в отдел полиции, где она призналась, что оформляла фиктивную регистрацию в обмен на обещание помочь с достройкой ее гостевого дома», — отметили в ведомстве.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.
Ранее в Алтайском крае прошла оперативно-профилактическая операция "Нелегальный мигрант", в ходе которой выявили десятки нарушений миграционного законодательства.
22:48:59 26-03-2026
Депортировать теперь старуху в кишлак, как врага-народа, со всей проллетарской ненавистью, вместе с басмачами.
01:23:05 27-03-2026
ну и как? достроили? это идея ...
10:53:03 27-03-2026
рабы нужны?
09:18:50 27-03-2026
Алтайские видимо не обещают, обратилась к иностранцам.. (обещать - не значит сделать, проверено временем и не только).
10:53:35 27-03-2026
dok_СФ (09:18:50 27-03-2026) Алтайские видимо не обещают, обратилась к иностранцам.. (обе... сыкономила