Диетолог рассказала, что мясо нужно есть два раза в неделю по 100-150 грамм

Особенно важно включать мясо в рацион пожилым людям

26 марта 2026, 23:04, ИА Амител

Умеренное потребление мяса может быть полезным для здоровья. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова, пишет aif.ru.

По ее словам, оптимальным считается употребление мяса два раза в неделю по 100–150 грамм.

«Конечно, не рекомендуется есть мясо каждый день и по 200–300 грамм — это очень много. Употребление два раза в неделю по 100–150 г мяса не только не принесет вреда, но и будет полезно. Даже вне зависимости от риска развития болезни Альцгеймера, а в целом для того, чтобы поддерживать здоровье, хорошее состояние мышечной и костной системы, обеспечить организм незаменимыми аминокислотами, витамином В12 и железом», — пояснила специалист.

Она отметила, что особенно важно включать мясо в рацион пожилым людям. У них процессы распада белка преобладают над синтезом, поэтому потребность в белке возрастает.

Кроме того, мясо является источником витамина В12 и железа, необходимых для кроветворения и синтеза гемоглобина. Это важно, поскольку с возрастом у людей нередко развивается анемия.

