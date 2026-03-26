НОВОСТИЗдоровье

Диетолог рассказала, что мясо нужно есть два раза в неделю по 100-150 грамм

Особенно важно включать мясо в рацион пожилым людям

26 марта 2026, 23:04, ИА Амител

Мясо / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Умеренное потребление мяса может быть полезным для здоровья. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова, пишет aif.ru.

По ее словам, оптимальным считается употребление мяса два раза в неделю по 100–150 грамм.

«Конечно, не рекомендуется есть мясо каждый день и по 200–300 грамм — это очень много. Употребление два раза в неделю по 100–150 г мяса не только не принесет вреда, но и будет полезно. Даже вне зависимости от риска развития болезни Альцгеймера, а в целом для того, чтобы поддерживать здоровье, хорошее состояние мышечной и костной системы, обеспечить организм незаменимыми аминокислотами, витамином В12 и железом», — пояснила специалист.

Она отметила, что особенно важно включать мясо в рацион пожилым людям. У них процессы распада белка преобладают над синтезом, поэтому потребность в белке возрастает.

Кроме того, мясо является источником витамина В12 и железа, необходимых для кроветворения и синтеза гемоглобина. Это важно, поскольку с возрастом у людей нередко развивается анемия.

Ранее сообщалось, что российские ученые нашли способ в четыре раза увеличить срок хранения охлажденного мяса. В планах — разработать доступные решения для малых и средних предприятий.

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

01:22:29 27-03-2026

мы едим 5 дней в нед минимум, рыбу, курицу, баранину, крольчатину... и пр. И нормально, это традиции питания многих поколений!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

04:47:05 27-03-2026

когда- то был дефицит мыла и рассказывали, что мыться с мылом вредно. но людим мыло было по карману, в отличие от мяса сейчас. может все дело в том, что угробили сельское хозяйство и мясо стало стоить неподъемных денег, как и рыба? а так- то, 3 разв в день, кусок мяса или рыбы размером с ладонь- то, что действительно нужно организму. со 150 но организм улетит в жёсткие дефициты по вит. В и аминокислотам, как минимум.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:27:32 27-03-2026

Элен без ребят (04:47:05 27-03-2026) когда- то был дефицит мыла и рассказывали, что мыться с мыло... С утреца кусок мяса - это любители всяких гастритов обычно. Максимум яйки или немного холодца с кашей.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:09:44 27-03-2026

А "сами знаете кто" недавно сказал,что россияне потребляют 80 кг мяса в год на человека. Кто же жрет столько?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:56:14 27-03-2026

Гость (07:09:44 27-03-2026) А "сами знаете кто" недавно сказал,что россияне потребляют 8... И что? В пересчете на свинину по, пусть 350р кг в мясных магазинах, это примерно 2300р в месяц. Большие деньги? Сейчас даже пловы из всяких доставок готовят из свинины или из курицы. Говядину употребляют постольку, поскольку - она жирная и дороже.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:06:15 27-03-2026

Гость (07:56:14 27-03-2026) И что? В пересчете на свинину по, пусть 350р кг в мясных ма... Говядина жирная?.. Вы ничего не попутали?) И да, вы тут уже который месяц подряд пишете одну и ту же цену на свинину.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:19:55 27-03-2026

Гость (08:06:15 27-03-2026) вы тут уже который месяц подряд пишете одну и ту же цену на свинину.
Волею судеб, его из дома не выпускают.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:27:56 27-03-2026

Гость (08:19:55 27-03-2026) Волею судеб, его из дома не выпускают.... Кастрюлю из под говядины мыли хоть раз? Можно и просто в интернете посмотреть таблицы жирности видов мяса. До старости дожили, а ума не нажили.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:04 27-03-2026

Гость (07:09:44 27-03-2026) А "сами знаете кто" недавно сказал,что россияне потребляют 8...
открою вам тайну - это жрут домашние питомцы, у которых заботливые хозяева. видотипичное питание называется - а не эти сухари из дохлятины и кукурузы)))

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:11:58 27-03-2026

Гость (07:09:44 27-03-2026) А "сами знаете кто" недавно сказал,что россияне потребляют 8... А мвы эти 80 кг разделите з56 дней, слёзы получатся.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:24 28-03-2026

гость (13:11:58 27-03-2026) А мвы эти 80 кг разделите з56 дней, слёзы получатся.... Разделил. Получилось 220 грамм. На семью из трех человек 660. очень не плахо!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:04:34 27-03-2026

Помнится, в одной там отличной (правда, уже не существующей) стране нам рассказывали о вреде того продукта, который внезапно исчезал из продажи) Сейчас нам рассказывают о вреде того, что начинает стоить как крыло от Боинга. Или обвинять нас, зажравшихся, в высоких ценах... Как говорится, те же ..., только в профиль.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:11:44 27-03-2026

С учетом того, КАКОЕ качество мяса сегодня, не удивительно, что больше 300 гр в неделю будет вредно для здоровья.

  -7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров