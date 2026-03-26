Диетолог рассказала, что мясо нужно есть два раза в неделю по 100-150 грамм
26 марта 2026, 23:04, ИА Амител
Умеренное потребление мяса может быть полезным для здоровья. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова, пишет aif.ru.
По ее словам, оптимальным считается употребление мяса два раза в неделю по 100–150 грамм.
«Конечно, не рекомендуется есть мясо каждый день и по 200–300 грамм — это очень много. Употребление два раза в неделю по 100–150 г мяса не только не принесет вреда, но и будет полезно. Даже вне зависимости от риска развития болезни Альцгеймера, а в целом для того, чтобы поддерживать здоровье, хорошее состояние мышечной и костной системы, обеспечить организм незаменимыми аминокислотами, витамином В12 и железом», — пояснила специалист.
Она отметила, что особенно важно включать мясо в рацион пожилым людям. У них процессы распада белка преобладают над синтезом, поэтому потребность в белке возрастает.
Кроме того, мясо является источником витамина В12 и железа, необходимых для кроветворения и синтеза гемоглобина. Это важно, поскольку с возрастом у людей нередко развивается анемия.
01:22:29 27-03-2026
мы едим 5 дней в нед минимум, рыбу, курицу, баранину, крольчатину... и пр. И нормально, это традиции питания многих поколений!
04:47:05 27-03-2026
когда- то был дефицит мыла и рассказывали, что мыться с мылом вредно. но людим мыло было по карману, в отличие от мяса сейчас. может все дело в том, что угробили сельское хозяйство и мясо стало стоить неподъемных денег, как и рыба? а так- то, 3 разв в день, кусок мяса или рыбы размером с ладонь- то, что действительно нужно организму. со 150 но организм улетит в жёсткие дефициты по вит. В и аминокислотам, как минимум.
07:27:32 27-03-2026
Элен без ребят (04:47:05 27-03-2026) когда- то был дефицит мыла и рассказывали, что мыться с мыло... С утреца кусок мяса - это любители всяких гастритов обычно. Максимум яйки или немного холодца с кашей.
07:09:44 27-03-2026
А "сами знаете кто" недавно сказал,что россияне потребляют 80 кг мяса в год на человека. Кто же жрет столько?
07:56:14 27-03-2026
Гость (07:09:44 27-03-2026) А "сами знаете кто" недавно сказал,что россияне потребляют 8... И что? В пересчете на свинину по, пусть 350р кг в мясных магазинах, это примерно 2300р в месяц. Большие деньги? Сейчас даже пловы из всяких доставок готовят из свинины или из курицы. Говядину употребляют постольку, поскольку - она жирная и дороже.
08:06:15 27-03-2026
Гость (07:56:14 27-03-2026) И что? В пересчете на свинину по, пусть 350р кг в мясных ма... Говядина жирная?.. Вы ничего не попутали?) И да, вы тут уже который месяц подряд пишете одну и ту же цену на свинину.
08:19:55 27-03-2026
Гость (08:06:15 27-03-2026) вы тут уже который месяц подряд пишете одну и ту же цену на свинину.
Волею судеб, его из дома не выпускают.
09:27:56 27-03-2026
Гость (08:19:55 27-03-2026) Волею судеб, его из дома не выпускают.... Кастрюлю из под говядины мыли хоть раз? Можно и просто в интернете посмотреть таблицы жирности видов мяса. До старости дожили, а ума не нажили.
10:24:04 27-03-2026
Гость (07:09:44 27-03-2026) А "сами знаете кто" недавно сказал,что россияне потребляют 8...
открою вам тайну - это жрут домашние питомцы, у которых заботливые хозяева. видотипичное питание называется - а не эти сухари из дохлятины и кукурузы)))
13:11:58 27-03-2026
Гость (07:09:44 27-03-2026) А "сами знаете кто" недавно сказал,что россияне потребляют 8... А мвы эти 80 кг разделите з56 дней, слёзы получатся.
13:55:24 28-03-2026
гость (13:11:58 27-03-2026) А мвы эти 80 кг разделите з56 дней, слёзы получатся.... Разделил. Получилось 220 грамм. На семью из трех человек 660. очень не плахо!
08:04:34 27-03-2026
Помнится, в одной там отличной (правда, уже не существующей) стране нам рассказывали о вреде того продукта, который внезапно исчезал из продажи) Сейчас нам рассказывают о вреде того, что начинает стоить как крыло от Боинга. Или обвинять нас, зажравшихся, в высоких ценах... Как говорится, те же ..., только в профиль.
12:11:44 27-03-2026
С учетом того, КАКОЕ качество мяса сегодня, не удивительно, что больше 300 гр в неделю будет вредно для здоровья.