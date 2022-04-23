Власти не поддержали запрет упоминания национальности преступников в СМИ

Российское правительство не поддержало законопроект о запрете упоминания национальности и вероисповеданий людей, причастных к преступлениям, сообщает «Ъ».

Члены кабмина сочли, что нынешних юридических норм достаточно, чтобы «обеспечить взвешенное и объективное распространение таких сведений».

В частности, правительство сослалось на 51 статью закону о СМИ (запрещает распространять порочащую кого-либо информацию по расовому, национальному или религиозному признаку) и на закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (запрещает запрещает распространение информации, направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды).

Кроме того, власти обратили внимание на то, что запрет будет означать произвольное ограничение конституционных прав и свобод.

Напомним, в Чечне предложили ввести запрет на указание национальности преступников в СМИ в ноябре 2021 года. Автором инициативы выступил глава чеченского парламента Магомед Даудов.