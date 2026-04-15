"От лица народа". Виктория Боня и Айза записали обращения к Владимиру Путину
По мнению Виктории, глава российского государства не знает, что печалит народ и "пружинка скоро выстрелит"
15 апреля 2026, 16:36, ИА Амител
Бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня опубликовала в своем аккаунте в Instagram* видеообращение к президенту России Владимиру Путину "от лица народа".
В ролике она поддержала президента, но сказала, что он многого не знает о том, что происходит в России. Боня убеждена, что от Путина скрывают реальное положение дел, потому что все боятся его.
«И я хочу записать обращение к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Я это делаю от лица народа. Они меня об этом не просили, но внутри я чувствую, что нужно записать это видео. Почему? Потому что, Владимир Владимирович, вас боятся. Народ вас боится, блогеры вас боятся, артисты боятся, губернаторы вас боятся, а вы президент нашей страны. А мне кажется, мы не должны бояться. Я не боюсь».
В своем обращении она перечислила проблемы, которые, по ее мнению, больше всего волнуют россиян. Среди них наводнение в Дагестане и отсутствие помощи пострадавшим, мазутное пятно у Анапы, планируемая легализация охоты на животных из Красной книги, массовый убой скота в Новосибирской области, блокировки соцсетей, из-за которых страдает малый бизнес, а люди не могут связаться с родственниками. Упомянула историю Лерчек и Артема Чекалина, проблемы в работе Max, массовые закрытия магазинов в ТЦ и упрекнула депутата Милонова, у которого "просто в каждом почти высказывании каждая женщина, мать, россиянка — это проститутка, это эскортница".
Блогер заявила, что россияне все чаще ищут способы уехать из страны, и сравнила это состояние с пружиной, которая от скопившегося напряжения может "выстрелить". Боня предложила "создать какую-то платформу, где люди будут на самом деле писать вам [президенту] напрямую о том, что у них происходит".
Вслед за Викторией Боней видеообращение к Владимиру Путину записала Айза — бывшая жена рэпера Гуфа, телеведущая. Она также предположила, что президент может быть не в курсе актуальных проблем:
«И я, и Вика, мы находимся не в России, но вот лично у меня нету никакого второго гражданства, никакого второго паспорта, и мне этого делать даже не хочется. Хотя я знаю, что это получить очень легко и у многих наших чиновников есть по несколько гражданств <…> Мы являемся гражданами РФ, поддерживающими все законы. Но есть такие законы, которые выходят за рамки здравого смысла… Я являюсь человеком, которому не все равно на то, что происходит прямо сейчас».
В своем видео Айза упоминает загрязнение Черного моря около Анапы, уничтожение скота в Новосибирской области, паводки в Дагестане и блокировки соцсетей.
«Я не понимаю, как с такими огромными деньгами, с таким огромным бюджетом нельзя создать платформу, которая бы заменила нам и Telegram, и Instagram*? Разве это сложно? У меня, честно, в голове не укладывается. Опять же, мы молчим о новостях, которые ежедневно появляются, что какой-то очередной, просто среднестатистический депутат имеет недвижимость на миллиарды, миллионы долларов, кучу паспортов», — возмутилась Айза.
Девушка поделилась, что искренне хочет верить, что президенту "приносят все в папочке, и он не знает, что происходит с людьми".
«Но я просто не понимаю, как могла произойти такая ситуация, что у 1% процента людей есть то, чего нету у 99%... Базовые потребности не закрыты», — заключила Айза.
Пользователи соцсетей по-разному восприняли видеообращения девушек. Некоторые благодарят блогеров за то, что те поднимают важные темы, не обошлось и без шуток из разряда: "Виктория Боня изучена на 3%" и "А вы тоже никогда бы не подумали, что Виктория Боня начнет революцию?"
Видео вызвало активное обсуждение в социальных сетях: ряд публичных персон оставили положительные комментарии под публикацией, хотя некоторые из них уточнили, что Путин "все знает, к сожалению".
* Принадлежит компании Мeta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
16:53:24 15-04-2026
какого народа, хотелось бы уточнить.
16:56:35 15-04-2026
Обращение к президенту - в ИНСТАГРАМЕ??? (заблокированной на территории РФ) Смешно!)))
17:05:29 15-04-2026
Хоть к убогим может прислушается, дело говорят..
17:08:22 15-04-2026
Умница, все актуальные проблемы перечислила, ничего не забыла.
17:17:06 15-04-2026
опа, очередные дуры вскрылись... дебилки. видимо хорошо их там за жабры взяли))
17:19:14 15-04-2026
"Ваше величество! Вы знаете, что я старик честный, старик прямой. Я прямо говорю правду в глаза, даже если она неприятна... Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь!" (с) Г. Горин
17:55:58 15-04-2026
Сосед в деревне сдал армянам тушу свиньи. Они ее обратно привозят - не прошла ветконтроль на рынке, паразиты в мясе. Он погоревал. Порубил ее, привез в город и продал у магазина из багажника типа как мясо из деревни без посредников по дешевке, как самое свежее и экологически чистое. Люди реально на такое ведутся, у них свои представление о деревне, непастеризованном молоке и т.д. Зараза по скотине пошла, ее остановить надо. Эта бабуля, не отбери у нее корову, думаете заколола бы ее и отвезла на скотомогильник? Крестьяне они хитрее, чем вы думаете.
17:59:08 15-04-2026
Оказывается из всей тусовки только у них железные бубенцы, очень неожиданно. Жаль что президент интернетом не пользуется. Интересно когда их признают агентами иностранного влияния
18:09:07 15-04-2026
Это хайп чистой воды!
18:23:34 15-04-2026
Наивные как дети
18:50:52 15-04-2026
уточнили, что Путин "все знает, к сожалению".. , но нет плана на дальнейшие шаги, если и есть приемники, но такие цели, что лучше к власти не подпускать.. По думе (ближайший кандидатуры) многое видно и понятно.. (л.мнение). Скорее всего, критики не получится, будет болтология..
19:47:04 15-04-2026
Таки мине интересно, от какого народа?
09:20:52 16-04-2026
Гость (19:47:04 15-04-2026) Таки мине интересно, от какого народа?... Таки не от вашего ,это точно.
20:28:02 15-04-2026
Девочки, поторопитесь в боню. Вас собираются выбирать новые папики.
13:58:49 16-04-2026
Гость (20:28:02 15-04-2026) Девочки, поторопитесь в боню. Вас собираются выбирать новые ... Девочки, откуда на вас в Барнауле столько папиков? Зачем вы так активно минусуете? Или в боню дверь перед вами закрыли?
20:31:04 15-04-2026
Мне одному видится хреновый спектакль?
21:00:05 15-04-2026
Абсолютная лож Бони.Путин знает даже более того что знают эти девочки .И конечно это позорный пиар и просто суета сует .Пшик в воздух.
00:00:03 16-04-2026
ну прямотаки Клара и Роза!!! фемме фаталь! бугага
00:24:23 16-04-2026
Под видео бони уже на сейчас более миллиона лайков, а ваших комментариев злобных здесь не насчитать и 20ти.:) сколько злорадства, а в чем она собственно не права? По теме все говорила как есть в нашей стране … или нет? Она хоть что-то говорит в открытую, а вы все только и можете что на амике коменты инкогнито оставлять
03:23:45 16-04-2026
Лучше бы в порнухе снялись. Была бы настоящая польза народу. Тем более одинокому. Хотели бы принести пользу народу. Думали бы о народе так бы и сделали.
А так своё какое то там потрёпанное эго к кому то обращать от имени других....Выпячивать свою сомнительную личность с политическими публичными целями.... Так и хочется сказать. Что чуть выше написали....
06:30:45 16-04-2026
спятили все по этому телеграму. Да пусть катят на Запад. бони какие-то...
Телеграму больше не быть в России однозначно. Переходите на другой мессенджер.
08:51:53 16-04-2026
гость (06:30:45 16-04-2026) спятили все по этому телеграму. Да пусть катят на Запад. бон... Кому надо у того работает все, а вы сидите так
11:16:33 16-04-2026
гость (06:30:45 16-04-2026) спятили все по этому телеграму. Да пусть катят на Запад. бон...
Пока что он работает даже лучше макса
13:48:54 16-04-2026
Какие у народа лица губатые, раскатали наверное на что то.
10:09:53 17-04-2026
А ведь она права к сожалению, хоть и не люблю Боню, но тут ее поддержу во всем.
21:36:03 02-05-2026
А чего живут то за границей, если так душа за Россию болит? Приехали бы и помогли.
Как говорится, давайте с мелочи начнём творить богоугодные дела...
Или Боне вселенная не велит ехать? Много токсичных людей.