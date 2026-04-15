По мнению Виктории, глава российского государства не знает, что печалит народ и "пружинка скоро выстрелит"

15 апреля 2026, 16:36, ИА Амител

Бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня опубликовала в своем аккаунте в Instagram* видеообращение к президенту России Владимиру Путину "от лица народа".

В ролике она поддержала президента, но сказала, что он многого не знает о том, что происходит в России. Боня убеждена, что от Путина скрывают реальное положение дел, потому что все боятся его.

«И я хочу записать обращение к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Я это делаю от лица народа. Они меня об этом не просили, но внутри я чувствую, что нужно записать это видео. Почему? Потому что, Владимир Владимирович, вас боятся. Народ вас боится, блогеры вас боятся, артисты боятся, губернаторы вас боятся, а вы президент нашей страны. А мне кажется, мы не должны бояться. Я не боюсь».

В своем обращении она перечислила проблемы, которые, по ее мнению, больше всего волнуют россиян. Среди них наводнение в Дагестане и отсутствие помощи пострадавшим, мазутное пятно у Анапы, планируемая легализация охоты на животных из Красной книги, массовый убой скота в Новосибирской области, блокировки соцсетей, из-за которых страдает малый бизнес, а люди не могут связаться с родственниками. Упомянула историю Лерчек и Артема Чекалина, проблемы в работе Max, массовые закрытия магазинов в ТЦ и упрекнула депутата Милонова, у которого "просто в каждом почти высказывании каждая женщина, мать, россиянка — это проститутка, это эскортница".

Блогер заявила, что россияне все чаще ищут способы уехать из страны, и сравнила это состояние с пружиной, которая от скопившегося напряжения может "выстрелить". Боня предложила "создать какую-то платформу, где люди будут на самом деле писать вам [президенту] напрямую о том, что у них происходит".

Вслед за Викторией Боней видеообращение к Владимиру Путину записала Айза — бывшая жена рэпера Гуфа, телеведущая. Она также предположила, что президент может быть не в курсе актуальных проблем:

«И я, и Вика, мы находимся не в России, но вот лично у меня нету никакого второго гражданства, никакого второго паспорта, и мне этого делать даже не хочется. Хотя я знаю, что это получить очень легко и у многих наших чиновников есть по несколько гражданств <…> Мы являемся гражданами РФ, поддерживающими все законы. Но есть такие законы, которые выходят за рамки здравого смысла… Я являюсь человеком, которому не все равно на то, что происходит прямо сейчас».

В своем видео Айза упоминает загрязнение Черного моря около Анапы, уничтожение скота в Новосибирской области, паводки в Дагестане и блокировки соцсетей.

«Я не понимаю, как с такими огромными деньгами, с таким огромным бюджетом нельзя создать платформу, которая бы заменила нам и Telegram, и Instagram*? Разве это сложно? У меня, честно, в голове не укладывается. Опять же, мы молчим о новостях, которые ежедневно появляются, что какой-то очередной, просто среднестатистический депутат имеет недвижимость на миллиарды, миллионы долларов, кучу паспортов», — возмутилась Айза.

Девушка поделилась, что искренне хочет верить, что президенту "приносят все в папочке, и он не знает, что происходит с людьми".

«Но я просто не понимаю, как могла произойти такая ситуация, что у 1% процента людей есть то, чего нету у 99%... Базовые потребности не закрыты», — заключила Айза.

Пользователи соцсетей по-разному восприняли видеообращения девушек. Некоторые благодарят блогеров за то, что те поднимают важные темы, не обошлось и без шуток из разряда: "Виктория Боня изучена на 3%" и "А вы тоже никогда бы не подумали, что Виктория Боня начнет революцию?"

Видео вызвало активное обсуждение в социальных сетях: ряд публичных персон оставили положительные комментарии под публикацией, хотя некоторые из них уточнили, что Путин "все знает, к сожалению".

* Принадлежит компании Мeta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ