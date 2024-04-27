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Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 27 апреля

Закупиться едой можно по семи адресам

27 апреля 2024, 09:30, ИА Амител

Овощи на ярмарке в Барнауле / Фото: barnaul.org
Овощи на ярмарке в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле 27 апреля пройдут продовольственные ярмарки, сообщает мэрия.

На них можно купить мясо, фрукты, овощи, рыбу и другие продукты. Торговые площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по адресам:

  • сквер 60 лет СССР;
  • парк спорта Алексея Смертина;
  • ул. Новосибирская, 16в;
  • Научный Городок, 31;
  • сквер имени Германа Титова;
  • село Лебяжье, ул. Центральная, 65а;
  • Затон, ул. Водников, 11.

Напомним, 4 мая в Барнауле пройдут предпасхальные ярмарки.

Барнаул Продукты

Комментарии 2

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гость

09:43:17 27-04-2024

Это конечно "очень круто" - устраивать ярмарки в рабочий день. Хотя да может для пенсов пойдёт.

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олигарх

10:03:48 27-04-2024

организаторам сего действа в рабочий день, необходимо выговор влепить за несоответствие занимаемой должности.

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