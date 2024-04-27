Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 27 апреля
Закупиться едой можно по семи адресам
27 апреля 2024, 09:30, ИА Амител
Овощи на ярмарке в Барнауле / Фото: barnaul.org
В Барнауле 27 апреля пройдут продовольственные ярмарки, сообщает мэрия.
На них можно купить мясо, фрукты, овощи, рыбу и другие продукты. Торговые площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по адресам:
- сквер 60 лет СССР;
- парк спорта Алексея Смертина;
- ул. Новосибирская, 16в;
- Научный Городок, 31;
- сквер имени Германа Титова;
- село Лебяжье, ул. Центральная, 65а;
- Затон, ул. Водников, 11.
Напомним, 4 мая в Барнауле пройдут предпасхальные ярмарки.
09:43:17 27-04-2024
Это конечно "очень круто" - устраивать ярмарки в рабочий день. Хотя да может для пенсов пойдёт.
10:03:48 27-04-2024
организаторам сего действа в рабочий день, необходимо выговор влепить за несоответствие занимаемой должности.