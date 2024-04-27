Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 27 апреля

Закупиться едой можно по семи адресам

27 апреля 2024, 09:30, ИА Амител

Овощи на ярмарке в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле 27 апреля пройдут продовольственные ярмарки, сообщает мэрия.

На них можно купить мясо, фрукты, овощи, рыбу и другие продукты. Торговые площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по адресам:

сквер 60 лет СССР;

парк спорта Алексея Смертина;

ул. Новосибирская, 16в;

Научный Городок, 31;

сквер имени Германа Титова;

село Лебяжье, ул. Центральная, 65а;

Затон, ул. Водников, 11.

Напомним, 4 мая в Барнауле пройдут предпасхальные ярмарки.