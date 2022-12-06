Маршрутка и грузовик столкнулись в Барнауле

В Барнауле на пересечении улиц Малахова и Сухэ-Батора произошло ДТП с участием маршрутки № 18 и грузового автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в пабликах «В курсе 22» и «Инцидент Барнаул».

По их информации, водитель автобуса сам врезался в «Газель», в результате чего машину отбросило на тротуар. После этого в районе аварии собралась пробка.

Есть ли в ДТП пострадавшие, не уточняется. Подробности случившегося выясняются.

Фото: «Инцидент Барнаул», «В курсе 22»