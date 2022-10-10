Пострадал ребёнок. Подробности массового ДТП на выезде из Барнаула

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства столкновения трёх автомобилей на дороге Новоалтайск — Барнаул, сообщает региональное МВД.

Напомним, ДТП произошло вечером 9 октября на 4-м километре автодороги Р-356 «Подъезд к городу Барнаулу».

«Мужчина 1944 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla и двигаясь со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутным Hyundai Solaris под управлением женщины 1985 года рождения. От удара Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo под управлением женщины 1983 года рождения», — рассказали в ведомстве.

Госпитализировали пассажира Toyota Corolla — женщину 1946 года рождения. Водителю Hyundai Solaris и его пассажиру — девочке 2014 года рождения, а также водителю Volkswagen Polo оказали медпомощь, госпитализация не потребовалась.

Ранее в Рубцовске водителю иномарки стало плохо, он выехал на газон и врезался в дерево возле мэрии.