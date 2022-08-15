Пострадал водитель. В полиции рассказали подробности жёсткого ДТП с «буханкой»

Водитель без прав пострадал в результате опрокидывания автомобиля УАЗ в Горном Алтае, сообщили в республиканском МВД.

Авария случилась 13 августа около 09:30 в окрестностях села Баштала Усть-Коксинского района.

«25-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами, за рулём автомобиля УАЗ-2206 при подъёме на перевал не справился с управлением транспортного средства и допустил его опрокидывание. В результате ДТП в Усть-Коксинскую районную больницу с травмами различной степени тяжести был госпитализирован водитель», — говорится в сообщении.

В отношении автомобилиста составили протокол об административном правонарушении по статье о вождении без водительских прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ).

Напомним, что происшествие попало на видео. На снимках также можно было заметить, как группа людей несла пострадавшего на носилках.