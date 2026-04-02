Инцидент не был связан с мокрым полом, а администрация "Мисти Парка" оказывает родственникам женщины "всю возможную помощь"

02 апреля 2026, 08:14, ИА Амител

Руководство "Мисти Парка" в ТЦ "Весна", где 22 марта погибла посетительница, поддерживает связь с семьей женщины и оказывает помощь. Об этом amic.ru сообщили представители администрации парка в официальном комментарии. Также они публично выразили соболезнования:

«Мы глубоко потрясены трагедией, произошедшей 22 марта 2026 года, в результате которой погибла молодая женщина. Выражаем искренние соболезнования ее родным и близким и разделяем горечь этой утраты».

"Мисти Парк", по словам его руководства, не только находится на связи с близкими погибшей, но и помогает им материально.

При этом в администрации опровергли версию, что женщина могла поскользнуться на мокром полу и из-за этого получить смертельную травму. Это не соответствует "фактическим обстоятельствам" ситуации, говорится в комментарии.

«Считаем важным отдельно сказать: распространяемая версия о том, что причиной произошедшего стал мокрый пол, не соответствует фактическим обстоятельствам случившегося. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Мы оказываем полное содействие и предоставляем всю необходимую информацию», — подчеркивают в администрации парка.

Напомним, трагическая гибель 31-летней женщины в барнаульском ТРЦ "Весна" произошла 22 марта. Сестра погибшей позднее рассказала в соцсетях о подробностях случившегося: так, по ее словам, женщина якобы отправилась с ребенком скатиться с горки, а затем вернулась и сообщила, что у нее "мокрые носки", она поскользнулась и ударилась головой. Девушка попросила вызвать скорую и после этого потеряла сознание. Прибывшие врачи не смогли ее спасти. Позже стало известно, что после трагедии от инсульта умерла мама погибшей женщины.