"Глубоко потрясены трагедией". Парк в ТРЦ "Весна" прокомментировал смерть посетительницы
Инцидент не был связан с мокрым полом, а администрация "Мисти Парка" оказывает родственникам женщины "всю возможную помощь"
02 апреля 2026, 08:14, ИА Амител
Руководство "Мисти Парка" в ТЦ "Весна", где 22 марта погибла посетительница, поддерживает связь с семьей женщины и оказывает помощь. Об этом amic.ru сообщили представители администрации парка в официальном комментарии. Также они публично выразили соболезнования:
«Мы глубоко потрясены трагедией, произошедшей 22 марта 2026 года, в результате которой погибла молодая женщина. Выражаем искренние соболезнования ее родным и близким и разделяем горечь этой утраты».
"Мисти Парк", по словам его руководства, не только находится на связи с близкими погибшей, но и помогает им материально.
При этом в администрации опровергли версию, что женщина могла поскользнуться на мокром полу и из-за этого получить смертельную травму. Это не соответствует "фактическим обстоятельствам" ситуации, говорится в комментарии.
«Считаем важным отдельно сказать: распространяемая версия о том, что причиной произошедшего стал мокрый пол, не соответствует фактическим обстоятельствам случившегося. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Мы оказываем полное содействие и предоставляем всю необходимую информацию», — подчеркивают в администрации парка.
Напомним, трагическая гибель 31-летней женщины в барнаульском ТРЦ "Весна" произошла 22 марта. Сестра погибшей позднее рассказала в соцсетях о подробностях случившегося: так, по ее словам, женщина якобы отправилась с ребенком скатиться с горки, а затем вернулась и сообщила, что у нее "мокрые носки", она поскользнулась и ударилась головой. Девушка попросила вызвать скорую и после этого потеряла сознание. Прибывшие врачи не смогли ее спасти. Позже стало известно, что после трагедии от инсульта умерла мама погибшей женщины.
08:29:59 02-04-2026
ужасная череда страшных событий. Бедные детки, сестре сил их поднять, держитесь.
09:04:31 02-04-2026
ну вот подробности подъехали
09:40:15 02-04-2026
Гость (09:04:31 02-04-2026) ну вот подробности подъехали... со стороны ТРЦ. Как бы они ни в чём не виноваты(((
10:20:16 02-04-2026
В заключении причина смерти инсульт, он мог произойти хоть где.
10:31:13 02-04-2026
Гость (10:20:16 02-04-2026) В заключении причина смерти инсульт, он мог произойти хоть г... Во вчерашней статье писали, что в заключении медиков зафиксирован удар головы
11:32:50 02-04-2026
Гость (10:20:16 02-04-2026) В заключении причина смерти инсульт, он мог произойти хоть г...
Инсульт случился у матери погибшей