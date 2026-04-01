"Хватает и замедления". Эксперт дал оценку несостоявшейся блокировке Telegram в России

Как заявил специалист в беседе с amic.ru, действия чиновников наносят ущерб не только иностранным сервисам, но и российским айтишникам

01 апреля 2026, 16:35, ИА Амител

Мессенджер / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Отключения в России Telegram 1 апреля не произошло, поскольку официальные структуры никогда не называли конкретную дату блокировки мессенджера, заявил amic.ru директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. Что касается требования Минцифры к операторам отключить с начала апреля возможность пополнять Apple ID с мобильного счета, этот шаг может навредить многим отечественным IT-компаниям, хотя и может стимулировать их переходить на другие системы, отметил специалист.

Как известно, многие российские пользователи Telegram ожидали, что 1 апреля сервис будет недоступен, поэтому приготовились к применению специальных средств обхода блокировки.

«Первой информацию о прекращении работы Telegram в первый день апреля разместила у себя журналистка Настя Кашеварова, потом ее подхватили РБК и другие издания. По сути, непосредственно Роскомнадзор никакой даты не называл», — напомнил Владимир Зыков.

Впрочем, по его словам, в настоящее время разница между замедлением и блокировкой для обычных пользователей не очень заметна:

«В целом нормально пользоваться сервисом без средств обхода блокировок уже невозможно. Поэтому если власти действительно нацелились на полную блокировку, то в целом они могут оставить либо так, либо осуществить блокировку позднее — не обязательно 1 апреля. Ни у кого там не стоит отложенный счетчик, щелкнув который можно закрыть доступ. Объективно замедления уже хватает для того, чтобы люди начали активно переходить на другие мессенджеры».

Что касается отключения возможности пополнять Apple ID по требованию чиновников с 1 апреля, эта история является "показательным примером того, как государственная машина пытается вести спор с глобальной корпорацией за счет собственных граждан", пишет телеграм-канал "Архитектура власти".

«Это, по сути, механизм коллективного наказания. Формально удар адресуется международной корпорации. Фактически — потребителям внутри страны. Когда государство не может принудить внешнего контрагента, оно ограничивает собственное население и выдает это за инструмент давления», — пишут авторы канала.

Не стоит забывать, что на платежах Apple Store зарабатывает не только "яблочная" компания, но и российские разработчики, замечает Владимир Зыков:

«С 2023-го по 2025 год ежегодно примерно от 210 млн до 250 млн долларов, год от года был рост их доходов при помощи сервиса. И запрет платежей ударит по ним, Apple потеряет примерно 30% от этих денег. Наши компании и так находятся в сложной ситуации, многие из них не справляются с трудностями, находятся на грани банкротства».

Поэтому у российских специалистов это требование вызывает тревогу, продолжает Зыков:

«Судя по всему, Минцифры пытается заставить Apple вернуть приложения, которые были удалены из-за санкций. Но в текущей политической ситуации это невозможно. Apple не будет идти наперекор американским санкциям и другим санкциям, для того чтобы остаться в России. Это глобальная корпорация из США. Она, между прочим, ранее и так сделала неплохие шаги навстречу российским властям, когда по требованию Роскомнадзора удалила определенное количество VPN-сервисов».

К тому же непонятны основания, на которых ведомство потребовало предпринять ограничительные шаги от операторов связи, задается вопросом эксперт.

«Насколько мне известно, таких полномочий у министерства все-таки нет. Но в целом гипотетически возможности остаются, потому что благодаря Федеральной антимонопольной службе в России осталась возможность интеграции платежных средств. Есть ощущение, что этот шаг также может стимулировать разработчиков переходить на альтернативные платежные системы в Apple, включая, например, платежный шлюз RuStore, который специально его создал, чтобы подключать платежи», — заключил глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров.

Ранее в СПЧ заявили о высоких перспективах восстановления работы Telegram в России. Для этого команда мессенджера должна выполнить требования российского законодательства.