Соцсети: на Алтае слетела с дороги и перевернулась «буханка»

В Республике Алтай слетел с дороги и перевернулся УАЗ, сообщают в паблике «Подслушано Республика Алтай».

По словам местного жителя, фото и видео с места аварии рассылают по WhatsApp-чатам: «За вчерашний вечер много кто отправил», — написал пользователь.

На кадрах можно заметить, как автомобиль поднимается в гору, но в один момент машина резко начинает скатываться вниз. До того как «буханка» начала переворачиваться, из салона успел выпрыгнуть человек.

Был ли кто-то в машине ещё, не уточняется, однако на одном из снимков видно, как группа людей несёт пострадавшего на носилках. В каком он находился состоянии, неизвестно.

Фото: «Подслушано Республика Алтай»