Соцсети: на Алтае слетела с дороги и перевернулась «буханка»
Всё произошедшее попало на видео
15 августа 2022, 11:50, Никита Черников
В Республике Алтай слетел с дороги и перевернулся УАЗ, сообщают в паблике «Подслушано Республика Алтай».
По словам местного жителя, фото и видео с места аварии рассылают по WhatsApp-чатам: «За вчерашний вечер много кто отправил», — написал пользователь.
На кадрах можно заметить, как автомобиль поднимается в гору, но в один момент машина резко начинает скатываться вниз. До того как «буханка» начала переворачиваться, из салона успел выпрыгнуть человек.
Был ли кто-то в машине ещё, не уточняется, однако на одном из снимков видно, как группа людей несёт пострадавшего на носилках. В каком он находился состоянии, неизвестно.
Фото: «Подслушано Республика Алтай»
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