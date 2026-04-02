В Барнаул пришла настоящая весна. Фоторепортаж с солнечных улиц краевой столицы

Город активно согревается теплом после снежного и холодного марта

02 апреля 2026, 07:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

После затяжного, снежного и холодного марта Барнаул наконец-то начинает согреваться долгожданным весенним теплом. Апрель с первых же дней радует горожан ярким солнцем и по-настоящему весенней погодой. И пусть на улицах пока полно луж, это никого не пугает: барнаульцы уверенно достают из шкафов резиновые сапоги, а молодежь вовсю открывает сезон электросамокатов.

Пришедшее тепло активно топит не только городские сугробы, но и лед на главной водной артерии города — реке Оби. В связи с этим гидрологи ожидают вскрытие рек в текущем году заметно раньше обычных сроков. По прогнозам специалистов, разрушение ледяного покрова на Оби в районе Барнаула может начаться уже 8 апреля. Такой прогноз на пресс-конференции ТАСС 31 марта озвучил первый заместитель руководителя администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей Константин Жулин.

Показываем в нашем фоторепортаже, как выглядит просыпающийся от зимнего сна и залитый солнцем Барнаул.