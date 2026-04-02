Выделено почти 3 млрд рублей. В Барнауле после зимы ухудшилось состояние дорог и мостов

Вместе со льдом и снегом на ряде участков сошел и асфальт

02 апреля 2026, 07:36, ИА Амител

Яма на дороге в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле после схода снега на дорогах выявили многочисленные повреждения покрытия, включая ямы и выбоины на ключевых улицах и мостах. Ситуацию уже обсудили на уровне региональных властей, а в городе начались ремонтные работы.

Как отмечается в материале издания "Толк", вместе со льдом и снегом на ряде участков сошел и асфальт. Повреждения зафиксированы не только на второстепенных улицах, но и на основных магистралях. Водители сообщают о затрудненном движении и необходимости снижать скорость из-за состояния проезжей части.

По данным публикации, проблемы наблюдаются и на мостах. В частности, речь идет о въездах на Новый мост, путепроводе на проспекте Калинина, а также мосте на улице Челюскинцев, который был открыт после реконструкции в 2021 году.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на совещании 31 марта поручил дорожным службам выяснить причины ухудшения состояния асфальта.

В настоящее время в Барнауле уже ведется локальный ремонт с применением холодного асфальта. Кроме того, в рамках нового дорожно-строительного сезона запланированы более масштабные работы. Они затронут, в том числе, проспекты Ленина и Строителей.

На реализацию дорожной программы направят 2,883 млрд рублей. Средства предусмотрены для ремонта восьми участков общей протяженностью 18,2 километра.

Ранее сообщалось, что на трассе Новосибирск — Барнаул в районе Токарево автомобилист лишился сразу двух колес после попадания в глубокую яму. По его словам, из-за дорожного дефекта серьезно пострадали колеса: диски деформировались, а резина пришла в негодность.

Гость

08:12:17 02-04-2026

я бы сказал, в этом году, как никогда ранее, дорогие абсолютно все растаяли. Все это сводится к сомнительному качеству ремонта. Должна быть гарантия на дорожное полотно, а так не хилый бизнес выходит у товарища Багдасаряна. Каждый сезон лярды по карманам расталкивать. А ведь можно сделать качественно ...но отгда лярдов не выделят на ремонт.

Гость

11:14:30 02-04-2026

Гость (08:12:17 02-04-2026) я бы сказал, в этом году, как никогда ранее, дорогие абсолют... От его "гарантии" толку нет. Например,возьмем отрезок Павловского тракта от ул. Георгиева до Сельскохозяйственной. Его капиталила индустрия в 21-м году. Сразу после сдачи были видны корявые межполосные швы и пористая структура асфальта. Прошла зима. В первую же весну начали выкрашиваться целые полосы. Особо плачевная ситуация была на развязке возле Аяса при подъеме с Малахова. По гарантии следовало заставить снимать всё полотно от и до,но они всю гарантию делали ремонт методом лепешек притоптанных ногами. Таким образом дождались окончания этой самой гарантии за 4 года,а полотно тем временем обращается в прах и требует нового капитального ремонта. Никаких посадок,никакого разбора полётов,комитет какие-то робкие претензии подрядчику шлёт только. Ссылки на климат или на обслуживание несостоятельны поскольку этот же Павловский тракт,но уже на отрезке от Сельскохозяйственной до Строителей до сих пор держится лучше хоть и ремонтировали его в 2016-м

Гость

10:33:34 02-04-2026

Мост на Челюскинцев надо переделывать! Кто додумался сделать его 2х полосным из-за этого пропускная способность перекрестка со светофором падает почти в 2 раза? Там постоянно пробка

Гость

11:16:28 02-04-2026

Гость (10:33:34 02-04-2026) Мост на Челюскинцев надо переделывать! Кто додумался сделать... Каждый раз матерюсь по этому поводу когда там проезжаю. Хвост желающих повернуть налево на Загородную мешает тем кому прямо

Гость

11:11:47 02-04-2026

фуры разбивают ул.Гоголя

Гость

11:35:23 02-04-2026

В Яровом дорожные ямы бетонируют.
Обзор от ИИ Да,дорожные ямы бетонируют, используя специальные ремонтные составы, полимербетон или тощий бетон, что обеспечивает высокую прочность и долговечность ремонта. Этот метод эффективен для быстрого устранения повреждений, так как бетон не размягчается от жары и выдерживает высокие нагрузки. Процесс включает подготовку, очистку, грунтовку и заливку.
Особенности: Бетонные покрытия долговечнее асфальтовых (служат 40–50 лет против 10 у асфальта при правильном уходе), но требуют длительного времени для набора прочности.

гость

12:33:16 02-04-2026

наэкономили в прошлом году на смеси, вот и результаты

Гость

13:16:39 02-04-2026

Толку от этих млярдов если гуталин класть вместо асфальта и безбожно воровать? Даже если весь город закатать одним днем заново через 3-5 лет опять всё развалится

Гость

14:07:27 02-04-2026

Гость (13:16:39 02-04-2026) Толку от этих млярдов если гуталин класть вместо асфальта и ... 3-5 лет?? Да вы оптимист, батенька.

Гость

13:57:53 02-04-2026

Запретить на зиму личный ттранспорт и все. Ездят по тротуарам и там же бросают свои машины. Новые тротуары после зимы потом в хлам.

