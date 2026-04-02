Выделено почти 3 млрд рублей. В Барнауле после зимы ухудшилось состояние дорог и мостов

Вместе со льдом и снегом на ряде участков сошел и асфальт

02 апреля 2026, 07:36, ИА Амител

Яма на дороге в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле после схода снега на дорогах выявили многочисленные повреждения покрытия, включая ямы и выбоины на ключевых улицах и мостах. Ситуацию уже обсудили на уровне региональных властей, а в городе начались ремонтные работы.

Как отмечается в материале издания "Толк", вместе со льдом и снегом на ряде участков сошел и асфальт. Повреждения зафиксированы не только на второстепенных улицах, но и на основных магистралях. Водители сообщают о затрудненном движении и необходимости снижать скорость из-за состояния проезжей части.

По данным публикации, проблемы наблюдаются и на мостах. В частности, речь идет о въездах на Новый мост, путепроводе на проспекте Калинина, а также мосте на улице Челюскинцев, который был открыт после реконструкции в 2021 году.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на совещании 31 марта поручил дорожным службам выяснить причины ухудшения состояния асфальта.

В настоящее время в Барнауле уже ведется локальный ремонт с применением холодного асфальта. Кроме того, в рамках нового дорожно-строительного сезона запланированы более масштабные работы. Они затронут, в том числе, проспекты Ленина и Строителей.

На реализацию дорожной программы направят 2,883 млрд рублей. Средства предусмотрены для ремонта восьми участков общей протяженностью 18,2 километра.

Ранее сообщалось, что на трассе Новосибирск — Барнаул в районе Токарево автомобилист лишился сразу двух колес после попадания в глубокую яму. По его словам, из-за дорожного дефекта серьезно пострадали колеса: диски деформировались, а резина пришла в негодность.