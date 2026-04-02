"Задача аграриев — закупиться осенью". Как запрет экспорта бензина скажется на Алтае

Вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко рассказал о ценах на топливо

02 апреля 2026, 08:00, ИА Амител

Мужчина заправляет автомобиль / Фото: создано в нейросети ChatGPT

1 апреля 2026 года в России вступил в силу полный запрет на экспорт бензина. Это затронуло не только трейдеров и небольшие нефтеперерабатывающие заводы, но и крупные компании. Ранее ожидалось, что крупные компании смогут поставлять бензин за рубеж до конца июля, но биржевые цены начали стремительно расти с начала марта. О том, как этот запрет повлияет на рынок топлива в Алтайском крае, дефицит бензина и дизеля, а также на подготовку к посевной кампании, радиостанция Business (Бизнес) FM поговорила с председателем Алтайского топливного союза, вице-президентом Российского топливного союза Юрием Матвейко.

— В чем плюсы и минусы полного запрета на экспорт бензина?

— Для внутреннего рынка это очень хорошая мера. Когда есть экспорт, произведенный бензин уезжает за границу, и его не хватает для частных АЗС. Рынок реагирует ростом биржевых цен, что, в свою очередь, влияет на цену на автозаправках. Поэтому запрет на экспорт для внутреннего рынка — это положительный шаг. Но есть и минусы. Например, для формирования бюджетов запрет приводит к тому, что цена на топливо внутри страны ниже, чем на внешнем рынке, где стоимость гораздо выше. Это приводит к определенным сложностям для нефтяных компаний. Однако в целом эта мера своевременна, так как она направлена на стабилизацию ситуации в период повышения потребления топлива, что особенно актуально в летние месяцы, когда увеличивается внутренний туризм и транспортные перевозки. Мы считаем, что это правильное и своевременное решение, которое поддерживает и Российский топливный союз, и Министерство энергетики.

— Как получается, что Алтайский край остается в числе лидеров по низким ценам на бензин? В прошлом месяце, по данным "ПромРейтинга", наш регион вошел в тройку с самыми доступными ценами на бензин.

— Да, это действительно так. Мы находимся в топ-3, а не в топ-10, как это иногда бывает. И в последние десять лет нам действительно везет с ценами на топливо. В нашем регионе цены остаются ниже, чем в соседних областях, таких как Новосибирская и Кемеровская области. Это, прежде всего, позиция нефтяных компаний. Раньше, и это сохранялось до сих пор, нефтяники ориентировались на то, что в Алтайском крае доходы населения ниже, чем у соседей, и, соответственно, у нас бензин продается дешевле. Это не регулируется центральными властями, а происходит по инициативе нефтяных компаний. В нашем регионе есть несколько крупных заводов-производителей: Омск и Ачинск, поступает небольшой объем с Сургутского завода и лукойловских объектов в Перми. Однако основной поток бензина идет из Омска и Ачинска.

— В этом году в Алтайском крае сельское хозяйство активно готовится к посевной кампании. Будет ли достаточно топлива для аграриев?

— Аграрии традиционно нуждаются в большом объеме дизельного топлива, и они стараются закупать его заранее, осенью. Поэтому на данный момент нет проблем с обеспечением топливом для посевной кампании. Топливо есть, перебоев с поставками не наблюдается, и цены остаются конкурентоспособными. Я не слышал, чтобы кто-то жаловался на дефицит бензина или дизеля.

— Какова ситуация с ценами на бензин и дизель на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы в прошлом году? Как сейчас обстоят дела?

— Несмотря на частые атаки дронов, ситуация стабилизировалась. Стоимость топлива больше не растет, как это было в прошлом году, когда на частных АЗС цены значительно превышали среднерыночные. На данный момент дефицита на рынке топлива нет. Стоимость бензина и дизельного топлива остается стабильной, и предприятия продолжают работать в нормальном режиме. Конечно, атаки на заводы создают нервозность, так как даже небольшие повреждения приводят к временной остановке работы, что влияет на производство. Но в целом в настоящее время проблем с поставками и ценами нет.

— Что ожидает топливный рынок Алтайского края в ближайшие месяцы, особенно с учетом запрета экспорта бензина и сезонных колебаний потребления?

— С учетом роста внутреннего потребления, особенно в период высокого туризма и сельскохозяйственных работ, спрос на бензин и дизель останется стабильным. Мы видим рост перевозок, и количество топливных операций в регионе будет увеличиваться. Мы ожидаем, что запрет на экспорт продолжит сдерживать резкие колебания цен. Алтайский край продолжит стабильно обеспечивать топливо как для внутреннего потребления, так и для нужд сельского хозяйства. В целом ситуация остается под контролем, и мы не ожидаем проблем с дефицитом в ближайшие месяцы.