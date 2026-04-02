Первый за 50 лет пилотируемый полет к Луне стартовал из США

Около 400 тысяч человек собрались на побережье Флориды, чтобы наблюдать старт ракеты

02 апреля 2026, 07:47, ИА Амител

Пилотируемая миссия "Артемида-2" стартовала с космодрома во Флориде и направилась к Луне. Это первый более чем за полвека полет с экипажем по лунной траектории, в рамках которого астронавты облетят спутник Земли и вернутся обратно.

Ракета Space Launch System вывела в космос корабль Orion с четырьмя членами экипажа на борту. Миссия рассчитана примерно на десять дней: за это время корабль обогнет Луну без посадки и приблизится к ней на расстояние около 8 тысяч километров, после чего направится обратно к Земле. Завершение полета запланировано с приводнением в акватории Тихого океана.

В состав экипажа вошли Грегори Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кук и Джереми Хансен. Их кандидатуры были утверждены в 2023 году.

По данным NASA, основная задача миссии — проверка работы систем и оборудования, которые намерены использовать в будущих экспедициях, включая запланированную высадку на Луну в 2028 году.

Запуск вызвал большой интерес: по данным источника, около 400 тысяч человек собрались на побережье Флориды, чтобы наблюдать старт ракеты. Общий бюджет программы оценивается примерно в 93 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что ученые NASA предложили нанести ядерный удар по астероиду, угрожающему Луне.

Фото: unsplash.com

Гость

07:56:50 02-04-2026

Нормальные у них батуты

Гость

10:30:59 02-04-2026

Гость (07:56:50 02-04-2026) Нормальные у них батуты...
А наш батутоносец неплохо пристроился сенатором и никакой ответственности за базар.

Гость

11:05:12 02-04-2026

Гость (10:30:59 02-04-2026) А наш батутоносец неплохо пристроился сенатором и никак... Это место для почетной пенсии и отжора морды лица

Гость

07:58:33 02-04-2026

артемида 0 это первый шаг к запуску с Луны, что будет проще и дешевле.
дОбыча природных ресурсов - все это имеет большие перспективы для всего человечества.

Ну а пассионарный роскосмос, пугавший всех искандерами и тополями - запустит «Байтерек» с болванкой.
ну чтобы посмотреть как летать будет ))

Гость

08:15:53 02-04-2026

Гость (07:58:33 02-04-2026) артемида 0 это первый шаг к запуску с Луны, что будет проще ...
Природные ресурсы на Луне,их добыча и транспортировка на Землю )) Вскоре они продвинут на шаг все земное человечество )

Гость

08:08:03 02-04-2026

Когда Илон Маск при помощи 3-Д принтера из лунного грунта построит автономный город на луне, и увезёт туда своего сына Х АЕ А-12, на всей земле спровоцируют ЯВ . Где погибнет почти всё население. После того как всё уляжется, и земля станет пригодной к жизни, этот сынишка спуститься, и будет править оставшимся человечеством, по заветам всяких религиозных брошюр...!
Илон Маск и Марс, это дымовая завеса!...
Его главная цель - луна.

Гость

08:34:53 02-04-2026

Гость (08:08:03 02-04-2026) Когда Илон Маск при помощи 3-Д принтера из лунного грунта по...
Товарищ майор интересуется, где берёте? 🤣

Гость

08:53:49 02-04-2026

Странно всё это , пять лет назад наши официальные лица да и мы все посмеивались над американцами. Типа без наших двигателей и ракет , космос для них так и останется мечтой.
А сегодня новости про старлинки и миссию к луне. Зато у нас рекордные хищения на строительстве "Восточного" который вообще не понятно теперь нужен или нет

Гость

09:02:11 02-04-2026

Кто то вперед развивается!
А мы отрицательно вперед....
и нам из всех утюгов говорят что это правильнее.
Ща наши скажут что мы такой мелочью даже мараться не станем, мы сразу вокруг солнца сиганем, только ночью, чтоб не обжечься

Гость

09:17:42 02-04-2026

Америкосы не дождались редкоземелов от капитана команды КВН и решили их разведать на луне?

Дмитрий

04:18:49 04-04-2026

Гость (09:17:42 02-04-2026) Америкосы не дождались редкоземелов от капитана команды КВН ... малость неудобно добывать ресурсы, когда вокруг все заминировано и идет война.

Гость

09:23:42 02-04-2026

Ага, верим. Первый за 50 лет. Технологии утеряны. Фото оригинальные предыдущих полетов исчезли. Только копии. Лунный грунт оказался не совсем лунным. А так да, верим на слово, что летали. Без Голливуда...

Гость

11:37:22 02-04-2026

Гость (09:23:42 02-04-2026) Ага, верим. Первый за 50 лет. Технологии утеряны. Фото ориги...
Да-да, и вообще они не могут облететь луну, потому что врежутся в небесную твердь

Очнитесь

09:30:57 02-04-2026

Никто туда не полетел. Пуск был, все модули пошли на дно. Теперь увидите графику хорошо сделанного фильма. Космос не такой как вам втирают.

гость

09:45:39 02-04-2026

У хохлов баба яга уже сколько летает а у нас " в квартире газ" Почему наша технология стоит на месте и где наши гагарины и жуковы ....где....

Гость

09:52:29 02-04-2026

наши Гагарины в космосе сейчас. График запусков могу скинуть. Все лето пуски с космодрома.

Гость

11:36:27 02-04-2026

Гость (09:52:29 02-04-2026) наши Гагарины в космосе сейчас. График запусков могу скинут...
Ты же понимаешь, что налаженная система доставки на орбиту на порядок проще полета к луне? Это как маршрутка по Барнаулу рядом с феррари по горному серпантину

Дмитрий

04:21:28 04-04-2026

Гость (09:52:29 02-04-2026) наши Гагарины в космосе сейчас. График запусков могу скинут... до МКС 400 км, до Луны 400 тысяч километров. Становится очевидно, кто на что способен.

Гость

10:35:34 02-04-2026

Молодцы, вот в этом реально молодцы!
Жаль что не мы

Гость

11:03:26 02-04-2026

Гость (10:35:34 02-04-2026) Молодцы, вот в этом реально молодцы!Жаль что не мы... Илон и Королёв просто не знали что такое распилы

Гость

12:26:51 02-04-2026

Гость (10:35:34 02-04-2026) Молодцы, вот в этом реально молодцы!Жаль что не мы... Да, очень жаль,что не мы.

Гость

11:49:07 02-04-2026

Сейчас еще Луну захватят. Вдруг там тоже нефть есть

Гость

11:52:40 02-04-2026

Гость (11:49:07 02-04-2026) Сейчас еще Луну захватят. Вдруг там тоже нефть есть...
Не захватят. Им Десептиконы по ушам надают. Они на темной стороне Луны власть держат.

гость

12:32:16 02-04-2026

на союзмультфильме уже работают над решительным ответом американцам!

