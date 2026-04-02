Первый за 50 лет пилотируемый полет к Луне стартовал из США
Около 400 тысяч человек собрались на побережье Флориды, чтобы наблюдать старт ракеты
02 апреля 2026, 07:47, ИА Амител
Пилотируемая миссия "Артемида-2" стартовала с космодрома во Флориде и направилась к Луне. Это первый более чем за полвека полет с экипажем по лунной траектории, в рамках которого астронавты облетят спутник Земли и вернутся обратно.
Ракета Space Launch System вывела в космос корабль Orion с четырьмя членами экипажа на борту. Миссия рассчитана примерно на десять дней: за это время корабль обогнет Луну без посадки и приблизится к ней на расстояние около 8 тысяч километров, после чего направится обратно к Земле. Завершение полета запланировано с приводнением в акватории Тихого океана.
В состав экипажа вошли Грегори Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кук и Джереми Хансен. Их кандидатуры были утверждены в 2023 году.
По данным NASA, основная задача миссии — проверка работы систем и оборудования, которые намерены использовать в будущих экспедициях, включая запланированную высадку на Луну в 2028 году.
Запуск вызвал большой интерес: по данным источника, около 400 тысяч человек собрались на побережье Флориды, чтобы наблюдать старт ракеты. Общий бюджет программы оценивается примерно в 93 млрд долларов.
07:56:50 02-04-2026
Нормальные у них батуты
10:30:59 02-04-2026
Гость (07:56:50 02-04-2026) Нормальные у них батуты...
А наш батутоносец неплохо пристроился сенатором и никакой ответственности за базар.
11:05:12 02-04-2026
Гость (10:30:59 02-04-2026) А наш батутоносец неплохо пристроился сенатором и никак... Это место для почетной пенсии и отжора морды лица
07:58:33 02-04-2026
артемида 0 это первый шаг к запуску с Луны, что будет проще и дешевле.
дОбыча природных ресурсов - все это имеет большие перспективы для всего человечества.
Ну а пассионарный роскосмос, пугавший всех искандерами и тополями - запустит «Байтерек» с болванкой.
ну чтобы посмотреть как летать будет ))
08:15:53 02-04-2026
Гость (07:58:33 02-04-2026) артемида 0 это первый шаг к запуску с Луны, что будет проще ...
Природные ресурсы на Луне,их добыча и транспортировка на Землю )) Вскоре они продвинут на шаг все земное человечество )
08:08:03 02-04-2026
Когда Илон Маск при помощи 3-Д принтера из лунного грунта построит автономный город на луне, и увезёт туда своего сына Х АЕ А-12, на всей земле спровоцируют ЯВ . Где погибнет почти всё население. После того как всё уляжется, и земля станет пригодной к жизни, этот сынишка спуститься, и будет править оставшимся человечеством, по заветам всяких религиозных брошюр...!
Илон Маск и Марс, это дымовая завеса!...
Его главная цель - луна.
08:34:53 02-04-2026
Гость (08:08:03 02-04-2026) Когда Илон Маск при помощи 3-Д принтера из лунного грунта по...
Товарищ майор интересуется, где берёте? 🤣
08:53:49 02-04-2026
Странно всё это , пять лет назад наши официальные лица да и мы все посмеивались над американцами. Типа без наших двигателей и ракет , космос для них так и останется мечтой.
А сегодня новости про старлинки и миссию к луне. Зато у нас рекордные хищения на строительстве "Восточного" который вообще не понятно теперь нужен или нет
09:02:11 02-04-2026
Кто то вперед развивается!
А мы отрицательно вперед....
и нам из всех утюгов говорят что это правильнее.
Ща наши скажут что мы такой мелочью даже мараться не станем, мы сразу вокруг солнца сиганем, только ночью, чтоб не обжечься
09:17:42 02-04-2026
Америкосы не дождались редкоземелов от капитана команды КВН и решили их разведать на луне?
04:18:49 04-04-2026
Гость (09:17:42 02-04-2026) Америкосы не дождались редкоземелов от капитана команды КВН ... малость неудобно добывать ресурсы, когда вокруг все заминировано и идет война.
09:23:42 02-04-2026
Ага, верим. Первый за 50 лет. Технологии утеряны. Фото оригинальные предыдущих полетов исчезли. Только копии. Лунный грунт оказался не совсем лунным. А так да, верим на слово, что летали. Без Голливуда...
11:37:22 02-04-2026
Гость (09:23:42 02-04-2026) Ага, верим. Первый за 50 лет. Технологии утеряны. Фото ориги...
Да-да, и вообще они не могут облететь луну, потому что врежутся в небесную твердь
09:30:57 02-04-2026
Никто туда не полетел. Пуск был, все модули пошли на дно. Теперь увидите графику хорошо сделанного фильма. Космос не такой как вам втирают.
09:45:39 02-04-2026
У хохлов баба яга уже сколько летает а у нас " в квартире газ" Почему наша технология стоит на месте и где наши гагарины и жуковы ....где....
09:52:29 02-04-2026
наши Гагарины в космосе сейчас. График запусков могу скинуть. Все лето пуски с космодрома.
11:36:27 02-04-2026
Гость (09:52:29 02-04-2026) наши Гагарины в космосе сейчас. График запусков могу скинут...
Ты же понимаешь, что налаженная система доставки на орбиту на порядок проще полета к луне? Это как маршрутка по Барнаулу рядом с феррари по горному серпантину
04:21:28 04-04-2026
Гость (09:52:29 02-04-2026) наши Гагарины в космосе сейчас. График запусков могу скинут... до МКС 400 км, до Луны 400 тысяч километров. Становится очевидно, кто на что способен.
10:35:34 02-04-2026
Молодцы, вот в этом реально молодцы!
Жаль что не мы
11:03:26 02-04-2026
Гость (10:35:34 02-04-2026) Молодцы, вот в этом реально молодцы!Жаль что не мы... Илон и Королёв просто не знали что такое распилы
12:26:51 02-04-2026
Гость (10:35:34 02-04-2026) Молодцы, вот в этом реально молодцы!Жаль что не мы... Да, очень жаль,что не мы.
11:49:07 02-04-2026
Сейчас еще Луну захватят. Вдруг там тоже нефть есть
11:52:40 02-04-2026
Гость (11:49:07 02-04-2026) Сейчас еще Луну захватят. Вдруг там тоже нефть есть...
Не захватят. Им Десептиконы по ушам надают. Они на темной стороне Луны власть держат.
12:32:16 02-04-2026
на союзмультфильме уже работают над решительным ответом американцам!