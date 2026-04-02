Первый за 50 лет пилотируемый полет к Луне стартовал из США

Около 400 тысяч человек собрались на побережье Флориды, чтобы наблюдать старт ракеты

02 апреля 2026, 07:47, ИА Амител

Пилотируемая миссия "Артемида-2" стартовала с космодрома во Флориде и направилась к Луне. Это первый более чем за полвека полет с экипажем по лунной траектории, в рамках которого астронавты облетят спутник Земли и вернутся обратно.

Ракета Space Launch System вывела в космос корабль Orion с четырьмя членами экипажа на борту. Миссия рассчитана примерно на десять дней: за это время корабль обогнет Луну без посадки и приблизится к ней на расстояние около 8 тысяч километров, после чего направится обратно к Земле. Завершение полета запланировано с приводнением в акватории Тихого океана.

В состав экипажа вошли Грегори Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кук и Джереми Хансен. Их кандидатуры были утверждены в 2023 году.

По данным NASA, основная задача миссии — проверка работы систем и оборудования, которые намерены использовать в будущих экспедициях, включая запланированную высадку на Луну в 2028 году.

Запуск вызвал большой интерес: по данным источника, около 400 тысяч человек собрались на побережье Флориды, чтобы наблюдать старт ракеты. Общий бюджет программы оценивается примерно в 93 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что ученые NASA предложили нанести ядерный удар по астероиду, угрожающему Луне.